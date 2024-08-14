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الرياضة

ديبالا يقترب من الانتقال للدوري السعودي

ديبالا يقترب من الانتقال للدوري السعودي
14 أغسطس 2024 16:55


الرياض (د ب أ)
كشفت تقارير إعلامية، أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي لكرة القدم، أصبح على أعتاب الانتقال إلى نادي القادسية - الصاعد حديثاً إلى الدوري السعودي للمحترفين، وذكر تقرير صحفي أن القادسية توصل لاتفاق مع ديبالا على الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف، مضيفاً أن النادي سيفعل الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع روما والبالغ 12 مليون يورو.
أضاف التقرير: أن ديبالا سينتقل إلى القادسية بعقد يمتد لـ3 سنوات حتى صيف 2027 مقابل راتب سنوي قدره 15 مليون يورو. وفي حال إتمام الصفقة سينضم ديبالا إلى كتيبة من النجوم الذين تعاقد معهم القادسية هذا الصيف على رأسهم قائد ريال مدريد ناتشو والمهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج بجانب الحارس الدولي البلجيكي كاستيلس وغيرهم.

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