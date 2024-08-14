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الرياضة

«الحمرا» يستضيف «التحدي الآسيوي الأوروبي» للجولف

«الحمرا» يستضيف «التحدي الآسيوي الأوروبي» للجولف
14 أغسطس 2024 18:00


أبوظبي (الاتحاد)
يحتضن نادي الحمرا للجولف في رأس الخيمة، خلال الفترة من 8 ولغاية 10 يناير المقبل، منافسات البطولة المجمعة لكأس بونالاك بنسختها الثانية عشرة وكأس باتسي هانكينز بنسختها الرابعة، والتي ينظمها الاتحاد الآسيوي للجولف، بمشاركة أفضل لاعبي الجولف الهواة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا.
وتُقام هذه البطولة كل عامين، وتتنافس فيها الفرق الممثلة لاتحاد الجولف في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضد نظيراتها من جمعية الجولف الأوروبية.
وأكد اللواء طيار «م» عبد الله السيد الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للجولف، استعداد الإمارات وبدعم كبير من قيادتنا الرشيدة وجهوزية البنية التحتية التي كانت وراء استضافة العديد البطولات العالمية، وقال: «نرحب بجميع اللاعبين والمسؤولين، ونحن على ثقة من أن أسبوعاً آخر لا يُنسى من الجولف في انتظارنا في يناير المقبل».
وقال تيمور حسن أمين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للجولف، إن المنافسات تعود إلى المسار الصحيح بإقامتها في الإمارات، وقال: «كأس بونالاك وكأس باتسي هانكينز هما حدثان خاصان للغاية، حيث سنرى نجوم المستقبل الذين سيواصلون الفوز بألقاب كبرى احترافية، كما أنهما يرسخان العلاقة بيننا واتحاد الجولف».

 

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