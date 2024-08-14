«أرابيان ووريور».. سلسلة رياضية جديدة تنطلق من الإمارات



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أرابيان ووريور»، سلسلة سباق العقبات الجديدة، انطلاقها من الإمارات، وتحديداً دبي يوم 26 أكتوبر المقبل، والتي ستشهد إقامة 8 أحداث في مختلف أنحاء المنطقة، ويبدأ الموسم الافتتاحي في دبي 26 أكتوبر المقبل، مع حدثين إضافيين في الدمام وجدة نوفمبر وديسمبر المقبلين على التوالي، وتستضيف الفجيرة حدثاً آخر في يناير العام المقبل، تليها الرياض في نفس الشهر، ثم رأس الخيمة والدوحة في أبريل المقبل.

وقال الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، المتحدث باسم «آرابيان ووريور»: «يعد هذا نقطة تحول محورية لرياضة سباق العقبات في المنطقة، حيث نطلق علامة تجارية مثيرة ومبتكرة وستترك تأثيراً كبيراً خلال موسمها الافتتاحي وما بعده، وباعتبارها رياضة سريعة النمو، جذبت سباقات العقبات في المنطقة آلاف المنافسين في السنوات الأخيرة. نريد في آرابيان ووريور الاحتفاء بالعمل الرائع الذي تم إنجازه حتى الآن والارتقاء به إلى المستوى التالي».

تتضمن فعاليات آرابيان ووريور، خيارات سباقات لمسافات مختلفة، 5 كم، 10 كم، 15 كم، 20 كم، 50 كم، وسباق للأطفال لمسافة 1.6 كم، بالإضافة إلى عقبات مستوحاة من الطابع العربي بمستويات صعوبة متفاوتة، مما يضمن منح المشاركين من جميع مستويات اللياقة البدنية الفرصة للتنافس.