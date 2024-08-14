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الرياضة

«طيران الإمارات» يحلق بأجنحة بنفيكا 5 سنوات

«طيران الإمارات» يحلق بأجنحة بنفيكا 5 سنوات
14 أغسطس 2024 20:30

 
دبي (الاتحاد)
أعلنت طيران الإمارات عن تجديد شراكتها مع نادي بنفيكا البرتغالي لمدة خمسة مواسم إضافية، لتمتد بذلك علاقة التعاون الوثيقة بينهما حتى عام 2029، ويمثل هذا الإعلان علامة فارقة في العلاقة بين طيران الإمارات ونادي بنفيكا، والتي بدأت منذ أكثر من عقد من الزمن بشغف مشترك للتميز، فقد أصبحت طيران الإمارات الشريك الرسمي لنادي بنفيكا في عام 2014، وبعد عام واحد عززت شراكتها مع النادي من خلال عرض شعار الناقلة بشكل بارز على مقدمة القمصان الحمراء للاعبي العملاق البرتغالي الشهير.
ويجسد العقد الجديد، الذي يعد الأطول والأهم من نوعه في تاريخ بنفيكا، الالتزام المشترك لكل من الناقلة والنادي للارتقاء بشراكتهما إلى آفاق جديدة، حيث ستحمل قمصان لاعبي بنفيكا شعار الناقلة «Fly Better».
وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس، للتسويق والعلامة التجارية والاتصالات المشتركة في طيران الإمارات: «يؤكد العقد الجديد التزام طيران الإمارات بدعم رياضة كرة القدم وجمهورها في مختلف أنحاء العالم، حيث يسهم تمديد شراكتنا مع نادي بنفيكا في ترسيخ ارتباطنا بأحد أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وتعزيز تجربة مشجعي النادي في البرتغال وحول العالم».
وأضاف: «تعكس هذه الشراكة أيضاً التزامنا بالاستثمار في البرتغال، التي تعد وجهة حيوية ضمن شبكتنا الأوروبية، والتي نخدمها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يجسّد تجديد الشراكة التزامنا طويل الأمد تجاه البرتغال».
ويعد نادي بنفيكا، الذي اشتهر بإنجازاته القياسية وقاعدته الجماهيرية التي تضم أكثر من 50 مليون مشجع، قوة مهيمنة في كرة القدم البرتغالية، حيث تشمل إنجازاته الفوز بـ 86 بطولة، من بينها لقبين أوروبيين، كما يعد النادي مشاركاً دائماً في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2025. ويجمع الملعب الرئيسي للنادي «ملعب النور أو استاد دا لوز»، المشجعين من البرتغال وجميع أنحاء العالم.
وقال روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا: «نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع طيران الإمارات، العلامة التجارية التي تجسد التميز والطموح، إذ يؤكد هذا التجديد على نجاح تعاوننا على مدى السنوات الماضية ورؤيتنا المشتركة للمستقبل، وسنواصل معاً تحقيق نجاحات أكبر».

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