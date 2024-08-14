«أبوظبي الرياضية» تكشف عن دورة برامجية خاصة استعداداً لدوري أدنوك للمحترفين



أبوظبي (الاتحاد)

كشفت ​قنوات أبوظبي الرياضية​، التابعة لشبكة أبوظبي للإعلام عن دورتها البرامجية الخاصة بالفترة التمهيدية قبيل انطلاق منافسات دوري أدنوك للمحترفين 23 أغسطس، والتي تضم باقة متميزة من البرامج المباشرة والمتنوعة والتحليلية والحوارات الخاصة والمقابلات الرياضية المميزة.

وبدأ عرض الدورة البرامجية الخاصة اعتباراً من اليوم وإلى 22 أغسطس، في خطوةٍ تتيح لعشاق المستديرة فرصة متابعة استعدادات فرقهم المفضلة، وفهم استراتيجيات اللعب والتحضيرات للموسم الكروي الجديد، وذلك من خلال اللقاءات الحصرية مع المدربين واللاعبين والمحللين الرياضيين، والتقارير الميدانية من معسكرات الفرق وغيرها من الفقرات التي تعزز مستويات تفاعل الجمهور وحماسهم وترقبهم.



برامج مباشرة

ويرصد برنامج «ضربة البداية» طموحات وأحلام فريقين من الفرق الـ 14 التي تستعد للمشاركة في منافسات السباق الكروي المرتقب، باستضافة مسؤولي الأندية والمدربين واللاعبين والمحللين المختصين في قنوات أبوظبي الرياضية، ورصد كافة الأخبار الخاصة بتحضيرات الفرق والتعاقدات والتشكيلات المعتمدة خلال الموسم، وذلك ضمن لقاء مباشر متميز يضم تقارير داخلية وميدانية متنوعة، ويُعرض في الساعة 21:00 بتوقيت الإمارات.



حوارات رياضية

وتقدم قنوات أبوظبي الرياضية في كل حلقة من برنامج «حوار فني» لقاءً خاصاً مع مدربي فرق الدوري، حيث يتمحور الحوار الذي يعرض في الساعة 19:45 بتوقيت الإمارات حول تقييم الأداء في الموسم السابق، واستعدادات المرحلة المقبلة، وميزات الموسم المرتقب، وجوانب اختلاف المنافسة في هذه المرحلة، وغيرها من المواضيع.

ويستعرض برنامج «المدير الفني» في الساعة 16:30 بتوقيت الإمارات التفاصيل الفنية الخاصة بكل فريق، إذ يستضيف ضيفين من الكادر الفني لبحث أفكار المدير الفني لكل فريق وأساليب اللعب المفضلة لديه، ويناقشان عناصر اللعب الجديدة في كل فريق بمشاركة نخبة المختصين بالشأن الكروي.

في حين، يجري برنامج «حوار مع الرئيس» لقاءات خاصة مع رؤساء شركات كرة القدم للأندية لـ14 المشاركة في الدوري هذا الموسم أو من ينوب عنهم، وذلك لتقييم أداء النادي في الموسم الماضي، وطموحاته للموسم القادم، والإضافات والتحديثات التي جرى تطبيقها هذا الموسم لدخول المنافسة بقوة، ويعرض مرتين عند الساعة 19:00 و15:00 بتوقيت الإمارات.



وراء الكواليس

وتتيح قنوات أبوظبي الرياضية للمشاهدين فرصة إلقاء نظرة وراء كواليس تدريبات فرقهم المفضلة، حيث ترصد كل حلقة من حلقات برنامج «Camp»، والذي يعرض عند الساعة 15:30 و20:30 بتوقيت الإمارات، تدريبات الفرق الـ 14 واستعداداتهم للمشاركة في منافسات الدوري، لتسلط الضوء على التدريبات وأنماط التغذية المتبعة ومراحل استشفاء اللاعبين والمحاضرات التدريبية والجانب الترفيهي في المعسكر، كما تستعرض لقاءات مختلفة مع كافة عناصر الطاقم الطبي والإداري والفني، وتلقي الضوء على مستويات الأداء واللاعبين من خلال عرض تحليلي شيق.