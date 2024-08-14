عبدالله بن سالم يستقبل وفد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج

الشارقة (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وفد مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج برئاسة الشيخ خالد بن حميد بن صقر القاسمي، في مكتب سمو الحاكم، ورحّب سمو نائب حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالوفد والحضور، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم من أجل رفعة الرياضة الإماراتية بشكل عام، والعمل المتواصل لتطوير مستويات رياضة الشطرنج التي يتبوأ فيها رياضيو الدولة مكانة عالمية مرموقة.

وهنأ سموه النادي على العديد من الإنجازات التي حققها لاعبوه خلال الموسم الماضي عبر مشاركاتهم الدولية، والتي كان أبرزها فوز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة للشطرنج بذهبية مهرجان بيل الدولي لأساتذة الشطرنج، وببطولة التحدي في سويسرا في يوليو الماضي، مشيداً سموه بأهمية مواصلة العمل والتدريب ودعم اللاعبين واللاعبات من الناشئين والشباب، والاستفادة من نجوم اللعبة على المستوى العالمي من أبناء النادي الذين يمثلون قدوة حسنة ونموذجاً للرياضي المتميز.

واستمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول خطط مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج خلال الموسم الجديد لمسابقات اللعبة، والجهود التي يبذلها لتطوير الرياضة ودعمها، بما يسهم في ترسيخ وتعزيز ممارستها على أوسع نطاق وبأفضل ما تتطلبه من تجهيزات على كافة المستويات.

كما تناول اللقاء البرامج والخطط التي يعمل عليها النادي، والتي تستكمل ما وصل إليه من مستوى متقدم من حيث المشاركات المحلية والإقليمية والدولية للاعبيه ومنتسبيه، إلى جانب العمل على نشر الرياضة وسط اللاعبين الجدد ودعمهم وتطوير مواهبهم بالتدريب والإعداد الجيد.

وأثنى سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي على الجهود التي يقوم بها مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، مشيراً سموه إلى أهمية العمل على دعم الشباب في هذه الرياضة التي تعكس اهتمام الدولة والإمارة بالصحة الذهنية والعقلية والجسدية للأبناء والبنات وتوجيههم نحو أسلوب الحياة الصحية والرياضية، مما يسهم في النمو السليم للفرد والمجتمع.

حضر اللقاء تريم مطر محمد تريم رئيس مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة للشطرنج، والمسؤولين الرياضيين.

كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وفد مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين برئاسة محمد خليفة البدواوي، ورحّب سمو نائب حاكم الشارقة بالوفد، مشيداً سموه بما يقدمه النادي من دعم كبير لرياضة الصقور وممارسيها من الصقارين، وأنشطته المتواصلة التي لها أبلغ الأثر على الحفاظ على الموروث التراثي والثقافي، وتعزيز مكانة إمارة الشارقة التي تعمل على الاهتمام بالرياضات كافة ودعم ممارسيها وتطوير مستوياتهم.

وهنأ سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، مجلس إدارة النادي على النجاح الكبير والإنجازات العديدة التي تحققت خلال المشاركات الماضية من اللاعبين، أبرزها إنجاز اللاعب راشد سعيد بن سرود المنصوري بفوزه بالمركز الأول في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور فئة المحترفين لموسم 2023 - 2024، والتي تعزّز من مكانة النادي ضمن خريطة رياضة الصيد بالصقور على مستوى الدولة.

استمع سمو نائب حاكم الشارقة إلى شرح مفصل حول عمل النادي وخططه المستقبلية، وكافة برامجه التنافسية وتنظيم المسابقات، والتعاون المشترك في التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات في الدولة والإمارة، والعمل على ترسيخ مفاهيم استدامة المؤسسة الرياضية وإسهامها في المحافظة على البيئة، وتشجيع الممارسين الجدد من الشباب، إلى جانب أبرز مشاركات النادي في مختلف المنافسات.

وقدّم سمو نائب حاكم الشارقة شكره وتقديره وإشادته إلى مجلس إدارة نادي الشارقة للصقارين، على جهودهم الكبيرة وبرامجهم المستقبلية الطموحة، متمنياً لهم النجاح في كافة مشروعاتهم الرياضية.