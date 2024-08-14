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الرياضة

رئيس الجزائر يكرم أصحاب الميداليات في أولمبياد باريس

رئيس الجزائر يكرم أصحاب الميداليات في أولمبياد باريس
14 أغسطس 2024 22:19


الجزائر (د ب أ)
كرم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الرياضيين المتوجين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واستقبل تبون، في القصر الرئاسي لاعبة الجمباز كايليا نمور، المتوجة بذهبية جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، والملاكمة إيمان خليف، المتوجهة بذهبية وزن أقل من 66 كجم، والعداء جمال سجاتي، الحائز على برونزية سباق 800 متر ضمن منافسات ألعاب القوى.
ورافق الرياضيون الثلاثة عائلاتهم ومدربيهم. كما حضر الاستقبال، الفريق أول السعيد شتقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وبوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، ومصطفى براف، رئيس جمعية اللجان الأولمبية الأفريقية (أنوكا)، وعبد الرحمان حماد، وزير الشباب والرياضة، وخير الدين برباري، رئيس البعثة الجزائرية في باريس 2024، ومسؤولون آخرون.
كانت البعثة الجزائرية عادت الاثنين الماضي إلى الجزائر قادمة من العاصمة الفرنسية، بعد الحصول على ذهبيتين وبرونزية واحدة، لتعادل أفضل مشاركة للجزائر بالألعاب الأولمبية في دورة أتلانتا 1996.

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