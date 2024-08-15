مبابي يعلن عن نفسه بـ «هدف» و«لقب»



أنور إبراهيم (القاهرة)

ما كان من الممكن أن يحلم النجم الفرنسي كيليان مبابي الوافد الجديد لريال مدريد الإسباني، ببداية رسمية أفضل من تلك، إذ أنه سجل أول أهدافه وإنتزع أول كأس سوبر أوروبية يشارك فيها من بدايتها مع «الميرينجي» بعد أن تغلب الريال على أتلانتا الإيطالي بهدفين نظيفين جاءا في شوط المباراة الثاني بقدمي الأوروجواياني فالفيردي و«فتى بوندي المدلل»، على ملعب الإستاد الوطني بمدينة وارسو عاصمة بولندا، لينتزع كأس السوبرالأوروبية، وهي السادسة في تاريخ «الميرينجي».

وفي مقابلة مع شبكة «كانال بلوس» الفرنسية، أعرب مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، عن رضاه بوجه عام، وإن كان إعترف بأن الفريق واجه صعوبات في شوط المباراة الأول الذي ضغط فيه الفريق الإيطالي ضغطاً عالياً حرم الريال من لعب كرته المعروفة وإن كان الحال تغير تماماً في الشوط الثاني.

وقال مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022: تخيلتها ليلة جميلة وسهرة سعيدة في ظل هذا الحشد الكبير من الجماهيرالعاشقة لـ «البلانكوس»، والذين إمتلأت بهم مدرجات استاد وارسو. وأضاف: أن أبدأ أول مباراة رسمية بهدف وبطولة شيء لايصدق، لقد كنت منبهراً بالأجواء الرائعة في ملعب المباراة، والإستقبال الكبير والهتاف باسمي «كيليان كيليان».

وسبق لمبابي أن حظي بإستقبال حار في السانتياجو برنابيو عند تقديمه أول مرة الشهرالماضي أمام أكثر من 80 ألف متفرج، بعد إنتقاله رسمياً للريال، قادماً من باريس سان جيرمان الذي أمضى فيه 7سنوات، وإستطاع أن يرى كم هو محبوب من هذه الجماهيرالتي هتفت باسمه مع كل لمسة سحرية منه وإنفجرت من الفرحة عندما سجل أول أهدافه الرسمية مع الفريق في الدقيقة 68.

وتابع مبابي الهداف التاريخي لسان جيرمان، قائلاً: ريال مدريد يعني الفوز بالألقاب وهذا أمر مهم بالنسبة للاعب مثلي، وأن أكون حاسماً من أول مباراة رسمية، شيء رائع ويفتح الشهية لإضافة المزيد من الأهداف في قادم المباريات.

وإختتم مبابي حديثه لشبكة «كانال بلوس» بقوله: أنا سعيد جداً وممتن للإستقبال الرائع من الجماهير، ولكني أعترف بأن هناك بعض الأشياء التي يجب تحسينها وأنا أدرك ذلك تماماً، فلم يكن شوط المباراة الأول جيداً بالنسبة لي وأيضاً للفريق، ولم أكن مقنعاً فيه، وأتمنى أن أظهر بمستوى أفضل في مباراة ريال مايوركا الأحد في الجولة الأولى للدوري الإسباني «الليجا».