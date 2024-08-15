فرنانديز: أفضل لحظاتي مع يونايتد لم تأت بعد



مانشستر (د ب أ)

وقع البرتغالي برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عقداً جديداً مع ناديه يمتد حتى يونيو 2027 ويعد لاعب الوسط البرتغالي ركيزة رئيسية للشياطين الحمر منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير 2020، حيث سجل 79 هدفاً في 234 مباراة.

وجدد فرنانديز تعاقده مع خيار التمديد لموسم آخر لينهي تكهنات ترددت في أواخر الموسم الماضي بأنه قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

وقال فرنانديز: «الجميع يعرف الشغف الذي أشعر به تجاه مانشستر يونايتد، وأنا أقدر المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص، والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع».

واستدرك: «لكنني ما كنت أوقع هذا العقد، لو لم أكن أعتقد أن أفضل لحظاتي مع يونايتد لم تأت بعد». وأوضح «من خلال حديثي مع مسؤولي النادي بدا واضحاً مدى تصميم الجميع على القتال من أجل الألقاب الكبرى في السنوات القادمة، وأشعر بمدى إيجابية المستقبل وأنا أستمتع بقيادة هذا الفريق للمضي قدما إلى الأمام».

من جانبه، قال دان أشورث المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد «لقد قدم برونو أداءً عالياً للغاية وثابتاً منذ انضمامه للفريق». وأضاف أشورث «إنه قائد رائع، ويلهم اللاعبين والجهاز الفني للأداء بأعلى مستوياتهم يومياً». وختم أشورث تصريحاته «تفاني برونو للنادي يجسد ما يتطلبه الأمر ليكون لاعباً في مانشستر، وأساس لكل ما نريد تحقيقه هنا، ونتطلع للعمل معاً لتحقيق طموحات النادي».