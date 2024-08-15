الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنانديز: أفضل لحظاتي مع يونايتد لم تأت بعد

فرنانديز: أفضل لحظاتي مع يونايتد لم تأت بعد
15 أغسطس 2024 09:37

 
مانشستر (د ب أ)
وقع البرتغالي برونو فرنانديز قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عقداً جديداً مع ناديه يمتد حتى يونيو 2027 ويعد لاعب الوسط البرتغالي ركيزة رئيسية للشياطين الحمر منذ انضمامه لصفوف الفريق في يناير 2020، حيث سجل 79 هدفاً في 234 مباراة.
وجدد فرنانديز تعاقده مع خيار التمديد لموسم آخر لينهي تكهنات ترددت في أواخر الموسم الماضي بأنه قد يرحل عن النادي الإنجليزي خلال الصيف الجاري.

أخبار ذات صلة
مدرب مارسيليا يهدد جرينوود «كروياً» ويدافع عنه «إنسانياً»!
برونو متفائل بمستقبل «الشياطين» وعينه على «البريميرليج»

وقال فرنانديز: «الجميع يعرف الشغف الذي أشعر به تجاه مانشستر يونايتد، وأنا أقدر المسؤولية وأهمية ارتداء هذا القميص، والرغبة المطلوبة لتمثيل هذا النادي الرائع».
واستدرك: «لكنني ما كنت أوقع هذا العقد، لو لم أكن أعتقد أن أفضل لحظاتي مع يونايتد لم تأت بعد». وأوضح «من خلال حديثي مع مسؤولي النادي بدا واضحاً مدى تصميم الجميع على القتال من أجل الألقاب الكبرى في السنوات القادمة، وأشعر بمدى إيجابية المستقبل وأنا أستمتع بقيادة هذا الفريق للمضي قدما إلى الأمام».
من جانبه، قال دان أشورث المدير الرياضي الجديد لمانشستر يونايتد «لقد قدم برونو أداءً عالياً للغاية وثابتاً منذ انضمامه للفريق». وأضاف أشورث «إنه قائد رائع، ويلهم اللاعبين والجهاز الفني للأداء بأعلى مستوياتهم يومياً». وختم أشورث تصريحاته «تفاني برونو للنادي يجسد ما يتطلبه الأمر ليكون لاعباً في مانشستر، وأساس لكل ما نريد تحقيقه هنا، ونتطلع للعمل معاً لتحقيق طموحات النادي».

مانشستر يونايتد
الشياطين الحمر
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©