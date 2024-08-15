سرقة محفظة لاعب جولف بعد «برونزية الأولمبياد»



طوكيو (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام يابانية أن اللاعب الياباني هيديكي ماتسوياما وأفراد فريقه تعرضوا للسرقة أثناء توقفهم في لندن خلال توجههم لخوض الجولة الأولى من تصفيات كأس فيديكس للجولف بعد فوزه بالميدالية البرونزية في أولمبياد باريس.

وقال البطل السابق للأساتذة لمجلة جولف دايجست اليابانية إنه تم سرقة محفظته، كما تم سرقة جوازات السفر والتأشيرات الخاصة بمساعده شوتا هاياتو ومدربه ميكيهيتو كوروميا.

وقال ماتسوياما المصنف 12 عالمياً لموقع المجلة، إن هاياتو وكوروميا عادا إلى اليابان ويعملان على إعادة إصدار وثائقهما.

وأقرب موعد يمكن لهما السفر فيه إلى الولايات المتحدة سيكون بحلول البطولة الختامية للموسم، والتي تقام في الفترة من 29 أغسطس حتى الأول من سبتمبر المقبل، وقال ماتسوياما في تصريحات لمجلة جولف دايجست الأميركية «هناك فرصة لقيامهما بذلك، ولكن يتعين علينا أن نخوض البطولة ونحن نعتقد أن فرصنا تقترب من الصفر».

وحصل ماتسوياما على الميدالية الأولمبية الأولى لليابان في منافسات الجولف للرجال وذلك في باريس.