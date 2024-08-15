أوساكا تظهر في بطولة أميركا للتنس بـ «بطاقة دعوة»



واشنطن (رويترز)

قال الاتحاد الأميركي للتنس، إن الأبطال نعومي أوساكا وبيانكا أندريسكو وستانيسلاس فافرينكا حصلوا على بطاقات دعوة للمشاركة في منافسات الفردي في بطولة أميركا المفتوحة، وعادت اليابانية أوساكا، التي فازت ببطولة أميركا المفتوحة عامي 2018 و2020 ضمن ألقابها الأربعة في البطولات الأربع الكبرى، إلى المنافسة في يناير الماضي بعد ولادة ابنتها وتقدمت إلى الدور الثالث أو أفضل في أربع من بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات التي تمنح ألف نقطة هذا الموسم.

وعادت الكندية أندريسكو، بطلة أميركا المفتوحة 2019، إلى المنافسات هذا العام بعد غياب دام لتسعة أشهر بسبب إصابة في الظهر ووصلت إلى الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة في أول مشاركة لها بعد العودة.

وبالنسبة للسويسري فافرينكا، الذي فاز بأحدث ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى في بطولة أميركا المفتوحة 2016، فإن بطاقة الدعوة ستسمح له بالظهور للمرة 72 في القرعة الرئيسية في واحدة من البطولات الأربع الكبرى، وهو ما يضعه في المركز الخامس في قائمة الأكثر مشاركة على مر العصور.

كما حصل النمساوي دومينيك تيم، بطل أميركا المفتوحة 2020 والذي أعلن هذا العام أنه سيعتزل بعد موسم 2024 بسبب إصابة في المعصم، على بطاقة دعوة أيضاً، وستقام بطولة أميركا المفتوحة للتنس في الفترة من 26 أغسطس الجاري إلى 8 سبتمبر المقبل في نيويورك.