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الرياضة

تعرض والد نجم كرة القدم الإسبانية لامين يامال للطعن

تعرض والد نجم كرة القدم الإسبانية لامين يامال للطعن
15 أغسطس 2024 09:49


مدريد (رويترز)
نقلت صحيفة لا فانجارديا عن مصادر رسمية مطلعة أن منير نصراوي والد جناح برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم لامين يامال تعرض للطعن في وقت متأخر أمس بمرأب للسيارات في بلدة ماتارو بشمال شرق إسبانيا، وورد في تقرير لا فانجارديا أنه تم نقل نصراوي إلى مستشفى كان روتي بمدينة بادالونا القريبة وتشخيص الإصابة بأنها «خطيرة». وأضاف أن الشرطة المحلية وشرطة الإقليم حددت عدداً من الشهود على الواقعة.
لكن تقريراً صدر في وقت لاحق على موقع ريليفو الرياضي نقل أيضاً عن مصادر رسمية أن نصراوي خرج من المستشفى وعاد إلى منزله. 

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