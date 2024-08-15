ذهبية نمور بـ 35 ألف دولار



الجزائر (د ب أ)

تتوالى المكافآت على أبطال الجزائر الذين توجوا بالميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وأقامت شركة سوناطراك، حفلاً تكريمياً تم خلاله تهنئة الرياضيين كايليا نمور، وإيمان خليف، وجمال سجاتي، وتكريمهم على أدائهم الاستثنائي الذي أثار الإعجاب وكان مصدر فخر واعتزاز لكل الجزائريين.

وحصل كل من الرياضيين الثلاثة على مكافأة بقيمة تصل إلى نحو 30 ألف دولار (400 مليون سنتيم). كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل في وقت سابق الرياضيين الثلاثة وكرمهم بأرفع الأوسمة. وبموجب المرسوم التنفيذي الرئاسي، ستتحصل كايليا نمور على نحو 35 ألف دولار، نظير حصولها على الذهبية والمركز الخامس في نهائي الفردي، فيما ستحصل إيمان خليف، على 26 ألف دولار، وجمال سجاتي على 19 ألف دولار. كما سيستفيد الأبطال الثلاثة من رواتب محترمة لمدة 24 شهراً، ومن المقرر أن يحصلوا على عقود رعاية من شركات عامة وخاصة.