«القارة الصفراء» تترقب قرعة بطولات آسيا



معتز الشامي (أبوظبي)

تترقب «القارة الصفراء»، مراسم حفل قرعة الموسم الجديد لبطولات الأندية، والتي يجريها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمقره في كوالالمبور، مساء الغد، ويشهد الموسم المقبل انطلاق 3 بطولات مبتكرة لمسابقات الأندية، هي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، وكأس التحدي الآسيوي، ويمثلنا في البطولتين الأولى والثانية 4 أندية.

وتعد البطولة الأولى والأهم، هي دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تحل بدلاً من دوري الأبطال الحالي، وتُقام بمشاركة 24 فريقاً، ويمثل أنديتها في البطولة، العين بصفته «حامل لقب» النسخة الأخيرة، من «دوري أبطال آسيا»، والوصل بصفته «حامل لقب» بطولة «دوري أدنوك للمحترفين»، بينما البطولة الثانية هي «دوري أبطال آسيا 2»، بمشاركة 32 فريقاً، بنظام المجموعات التقليدي، ويمثل أنديتنا فيها شباب الأهلي والشارقة.

ووفق النظام الخاص ببطولة النخبة، يحل العين في صدارة المستوى الأولى للقرعة، مع الهلال السعودي، السد القطري، بيرسبوليس الإيراني، بختاكور الأوزبكي، والشرطة العراقي، بينما يأتي في التصنيف الثاني، النصر السعودي، الريان القطري، الاستقلال الإيراني، الوصل الإماراتي، الأهلي السعودي، الغرافة القطري.

وبحسب نظام القرعة، يتم تقسيم فرق البطولة، بواقع 12 فريقاً للشرق ومثلها للغرب، وتُقام البطولة بنظام الدوري لكل منطقة، بحيث يلعب الفريق الواحد 8 مباريات إجمالاً في هذا الدور، بين 16 سبتمبر 2024 و19 فبراير 2025، بواقع 4 مباريات على ملعبه و4 مباريات خارج ملعبه، على أن تكون المباريات الثماني مع فرق مختلفة.

ما يعني أن الفريق الذي يلتقي 4 فرق في ملعبه، كما يواجه 4 فرق مختلفة غيرها خارج ملعبه، شريطة ألا يلتقي فريقان من الدولة نفسها في هذا الدور.

بينما يتأهل إلى دور الـ16 الفرق الثمانية الأعلى حصداً للنقاط بين الشرق والغرب، بحيث تلعب الفرق المتأهلة، دور الـ 16 بمباراة ذهاب وإياب ويقام منتصف مارس من العام المقبل، لتتأهل إلى ربع النهائي، والذي يُقام بنظام «البطولة المجمعة» تستضيفها السعودية من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025، على أن يتم دمج فرق الشرق والغرب بداية من هذا الدور، الذي يُقام من مباراة واحدة لكل دور، بنظام خروج المغلوب، كما يكون النهائي من مباراة واحدة أيضاً.

أما البطولة الثانية، وهي دوري الأبطال 2، تقام بنظام المجموعات التقليدية، بحيث تُقسم الفرق الـ32 المشاركة على 8 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، وتقسم بواقع 4 مجموعات للشرق، و4 للغرب، وتلعب فرق المجموعة معاً ذهاباً وإياباً، وتقام باقي أدوارها بنظام الذهاب والإياب، بينما يكون النهائي من مباراة واحدة، بينما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ 16، الذي يقام في فبراير 2025، ثم ربع النهائي في 4 مارس 2025، ونصف النهائي في أبريل 2025، قبل أن تختتم البطولة بمباراة نهائية من مباراة في 17 مايو 2025.

ووفق نظام البطولة، يحل شباب الأهلي في التصنيف الأول للقرعة، لأنه تأهل إليها قادماً من بطولة النخبة، بينما يحل الشارقة في التصنيف الثاني للقرعة.