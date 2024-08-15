بدء التسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو



أبوظبي (الاتحاد)

بدأ اليوم التسجيل للمشاركة في بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو، التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك قبل 50 يوماً من موعد إغلاق باب التسجيل في البطولة حسب اللائحة.

وتعود البطولة مجدداً بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وبتنظيم اتحاد الإمارات، استثماراً لدعم القيادة الرشيدة واهتمام مختلف الجهات الشبابية والرياضية والسياحية، وبفضل مساهمة مختلف الجهات وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، لما ظلت تحققه من مكاسب في مختلف المجالات.

ورحب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية في (كتيب) الاتحاد الدولي الخاص بالبطولة في موقع الاتحاد الدولي الإلكتروني، بكافة الأشقاء والأصدقاء من الدول الأعضاء للمشاركة في بطولة أبوظبي جراند سلام السنوية التي تحتضنها عاصمة الأمن والأمان مواصلة للنجاحات التنظيمية التي ظل يحققها الاتحاد في مثل هذه البطولات الرياضية الكبيرة الإقليمية والدولية في عاصمة الجودو العالمية.