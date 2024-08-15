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هل تتوقع تسجيل مبابي 50 هدفاً في موسمه الأول مع «الميرنجي».. الإجابة نعم
هل تتوقع تسجيل مبابي 50 هدفاً في موسمه الأول مع «الميرنجي».. الإجابة نعم
15 أغسطس 2024 11:47
عمرو عبيد (القاهرة)
افتتح ريال مدريد الموسم الكروي الجديد بحصد كأس السوبر الأوروبية، لكن كل اهتمام الصحف الأوروبية انصب على الفرنسي، كليان مبابي، نجم «الملكي» الجديد، لدرجة أن صحيفة «أس» المدريدية عنونت غلافها الرئيس بقولها «الريال بطل السوبر مع مبابي»، وقالت في تقرير لها عبر الموقع الإلكتروني أن فينيسيوس وبيلينجهام أهديا مبابي كأسه الأول، في إشارة إلى الظهور المتميز للثنائي البرازيلي والإنجليزي، لكن الاهتمام الإعلامي المدريدي بـ«الصفقة الكُبرى» تفوق على الأمور الفنية الخاصة بالمباراة.
ولم يختلف الوضع كثيراً مع «ماركا»، التي وضعت صورة مبابي حاملاً كأس السوبر مع عنوان «بدأ الحفل»، وكتبت أن «الريال» حصد الكأس الأوروبية بعد هدفين، أحدهما «في المقص» لمبابي، الذي حظي باهتمام كبير من قبل الصحيفة، التي وجهت سؤالاً عبر موقعها الإلكتروني، حول ما إذا كانت التوقعات تميل إلى إمكانية تسجيل مبابي 50 هدفاً في موسمه الأول مع «الميرنجي»، والطريف أن 75% من الأصوات أجابت بـ«نعم»!
كما تحدثت «ماركا» عن التفوق الكاسح الذي يعيشه ريال مدريد على الصعيد الأوروبي والعالمي، حسب حجم ألقابه المستمر في حصدها، ونشرت تقريراً بعنوان «الريال يتحدى بمطاردة 7 ألقاب»، وقالت إن «الملكي» افتتح موسمه بالفوز بكأس السوبر، ليفتح الطريق أمامه لجمع 7 ألقاب في نهاية المطاف، وهو ما يبدو حلماً واقعياً، خاصة خلال منافسات «كأس الإنتركونتينينتال» في ثوبها الجديد، بجانب «كأس العالم للأندية»، وعلى الصعيد الأوروبي سيحاول الاحتفاظ بلقبه في «الشامبيونزليج»، بالإضافة إلى «الثلاثية المحلية» الممثلة في «الليجا» و«كأس الملك» والسوبر الإسباني.
وبرغم اتفاق الصحف الكتالونية مع نفس أفكار نظيرتها المدريدية، وحتى الفرنسية، بعنوان «مبابي يُسجل هدفاً ويُحرز بطولة في ظهوره الأول»، وهو ما اتفقت عليه «سبورت» و«موندو ديبورتيفو» في إسبانيا، وكذلك «ليكيب» و«لو باريزيان» الفرنسيتان، ووصفت ليكيب بداية مبابي بـ«القوية»، بينما قالت «لو فيجارو» إنها ليلة «مثالية» للنجم الفرنسي، لكن «سبورت» الكتالونية لم تستطع أن تحافظ على الحيادية في تناول أحداث مباراة السوبر، إذ كتبت تقريراً عبر موقعها الإلكتروني بعنوان «الهدف يُنقذ مبابي من البداية الضعيفة»، وقالت إن الفرنسي لم يكن في أفضل حالاته خلال المباراة، حيث افتقر إلى الإيقاع والتناغم مع الفريق بجانب عدم الجاهزية البدنية، واكتفى بـ3 تسديدات بينها واحدة فقط على المرمى طوال اللقاء، كما فقد ما يقارب 50% من «الثنائيات» مع لاعبي أتالانتا، لكن الهدف الذي سجله كان كافياً للتغطية على كل الأمور الفنية الخاصة به، لاسيما أنه هدفه الأول في مباراته الأولى خلال تتويجه الأول مع «الملكي».
وصحيح أن أتالانتا «الإيطالي» خسر اللقب الأوروبي، إلا أن الصحف المحلية خرجت كلها للاحتفال بالمدرب المخضرم، أنشيلوتي، حيث كتبت «لا جازيتا» عن «سوبر كارلو»، كما عنونت «كورييري ديللو سبورت» غلافها بقولها «كارلو يصل إلى المحطة 30»، إشارة إلى عدد ألقابه كمدرب مع جميع الفريق الأوروبية، خاصة ريال مدريد الذي أضاف إليه السوبر ليكون اللقب رقم 14 له معه.
أما في إنجلترا، فقد صبت الصحف اهتمامها أيضاً على نجمها بيلينجهام بجانب مبابي، حيث تساءلت «ذا تايمز» عما إذا كان الهدف الثاني بمثابة بداية «شراكة خاصة» بين النجمين، وقالت «ذا صن» إن بيلينجهام فعل كل شيء في لعبة الهدف من أجل مبابي، وعنونت «تيليجراف» غلافها بأن كليان بدأ مسيرته مع الريال ب«ضجة»، ليُحلق طائراً بفضل تمريرة بيلينجهام السحرية.
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