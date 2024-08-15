دبا الحصن «نيولوك» في المحترفين

صل النقبي (دبا الحصن)



أجرت إدارة نادي دبا الحصن تغييرات جذرية على تشكيل الفريق الأول عقب صعوده كوصيف لدوري الدرجة الأولى في الموسم الماضي، وتعاقد النادي مع 24 لاعباً جديداً، منهم 10 لاعبين أجانب ومقيمين، و14 لاعباً مواطناً، وتضم قائمة اللاعبين الأجانب والمقيمين كلاً من التونسيين هيثم جويني وأسامة حدادي، إلى جانب البرازيليين ماتوس ولويز سيلفا ودانيال سيمو، والمونتينيجري نيكسا فويانوفيتش، والغاني سوبيلا، والنيجيري أديبا اليميك، والغيني إبراهيما سيسي، والموزمبيقي ويتنس كومبو.

أما قائمة اللاعبين المواطنين الجدد فتشمل الحراس عادل فدعق، سهيل المطوع، محمد خلفان باروت، بالإضافة إلى إسماعيل الزعابي، وليد عمبر، فراس الخصيبي، علي الضنحاني، حسين عباس، عبد الله خميس، علي الأنصاري، فلاح وليد، سعد سليمان، كمال صلاح، ومحمد قرقور.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد عمر النقبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول، أن هذه التغييرات كانت ضرورية نظراً لحاجة الفريق إلى تعزيز صفوفه بأدوات جديدة قادرة على المنافسة في دوري المحترفين، مؤكداً أن الفارق بين دوري الدرجة الأولى ودوري أدنوك يتطلب هذا النوع من التعديلات.

وأضاف النقبي: «قمنا بإجراء تغييرات جذرية، حتى على مستوى الجهاز الفني، وكل ذلك يأتي ضمن خططنا لتحقيق الأهداف التي وضعناها في مجلس الإدارة. نأمل أن نجني ثمار هذه التغييرات قريباً وأن يقدم فريقنا مستويات مميزة في البطولة القادمة».