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الرياضة

6 لاعبين في معسكر صربيا لـ «تنس الإمارات»

6 لاعبين في معسكر صربيا لـ «تنس الإمارات»
15 أغسطس 2024 13:30

 
دبي (الاتحاد)
انتظم 6 من لاعبي منتخبا الإمارات للشباب والناشئين للتنس في المعسكر التدريبي الصيفي الذي يقام في أكاديمية تيبساريفتش الدولية في صربيا، والذي ينظمه اتحاد التنس بهدف تأهيل اللاعبين لخوض الاستحقاقات المقبلة بإشراف اللاعب الدولي حمد الجناحي.

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ويضم منتخب الشباب كلاً من اللاعبين مروان ناصر وراشد الجسمي وعبد الرحمن عدنان، بينما يضم منتخب الناشئين كلاً من محمد صالح آل علي وعبدالله سامي الجناحي وعلي صالح آل علي.
وفي هذا السياق أكد ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، أن إقامة المعسكر التدريبي يندرج ضمن الخطة الفنية للاتحاد الهادفة إلى دمج اللاعبين المواطنين الموهوبين مع الأكاديميات العالمية، وذلك لتطوير المنتخب الوطني والمضي به نحو الأفضل، كما ويهدف المعسكر إلى تعزيز المستويين الفني والبدني لأفراد المنتخب من خلال تدريبات مكثفة ومباريات ودية تقام في صربيا.
بدوره، وصف الدولي حمد الجناحي الأجواء التدريبية بالمميزة والروح الرياضية العالية للاعبين ساهمت بأن يحقق المعسكر مكاسب مميزة وقدم شكره إلى أسرة مجلس إدارة الاتحاد للدعم والتوجيهات بأن يحقق أهدافه.

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