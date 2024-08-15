عبدالله الشرقي: بناء الأجسام الإماراتية تسعى للاستدامة الرياضية



دبي (الاتحاد)

أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، حرص الاتحاد على مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في أقوى البطولات الدولية، وذلك لضمان تعزيز الاستدامة الرياضية التي يطبقها الاتحاد لضمان بقاء لاعبينا في المراكز الأولى على كافة المستويات العالمية والقارية والبطولات الدولية.

وجاء ذلك مع مشاركة أبطال الإمارات في بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام والفيزيك، التي تقام حالياً في سلطنة عمان، وسط مشاركة دولية مميزة من الأبطال المميزين، ويتواجد منتخبنا بـ 14 لاعباً في مختلف التخصصات.

وثمن الجهود التي يبذلها الاتحاد العماني لبناء الأجسام والنقلة النوعية التي حققها وأثمرت مكاسب مميزة لبناء الأجسام في غرب آسيا.

وأضاف: «ساهم تطور البنى التحتية ونوعية البطولات الدولية والمحلية التي تنظم تحت إشراف اتحاد بناء الأجسام بالتعاون مع الاتحاد الدولي إلى استقطاب أفضل اللاعبين للمشاركة في المنافسات، مما ساهم بإيجاد فرص ثمينة للاعبين المواطنين للاحتكاك والتعرف على الخبرات العالمية، وانعكس ذلك على المستوى الفني والجسماني للاعبينا الذين حققوا نتائج إيجابية في مشاركاتهم الخارجية».

وأكد أن مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية يحرص على إستدامة زخم المكاسب المتحققة بهدف تحقيق نمو أفضل في السنوات المقبلة من خلال ابتكار أفكار جديدة لتنفيذ رؤية الاتحاد بتطوير الرياضات التي تمارس تحت مظلته ونشر ثقافة ممارستها بأساليب فنية حديثة.

وختم حديثه، مثمناً جهود لجنة المنتخبات برئاسة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد، والجهازين الفني والإداري، على استقطاب وجوه جديدة لتمثيل المنتخب ممن تميز في بطولتي الإمارات ودبا كلاسيك التي أقيمتا مؤخراً وجهود لجنة الحكام برئاسة فيصل الزعابي من خلال التواجد للتحكيم في أقوى البطولات عربياً وعالمياً.