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الرياضة

الوحدة يدشن أطقمه الجديدة بحضور ساشا ووامبا

الوحدة يدشن أطقمه الجديدة بحضور ساشا ووامبا
15 أغسطس 2024 15:00

مصطفى الديب (أبوظبي)

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أعلن نادي الوحدة عن تجديد عقد الرعاية مع مستشفى برجيل، لرعاية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الرياضي 2024- 2025، وتقدم برجيل الرعاية الصحية والخدمات الطبية المتخصصة لكافة الرياضيين في النادي عبر هذه الاتفاقية.
كما أعلن النادي عن رعاية شركة إكويتي للفريق في الموسم الجديد أيضاً.
جاء الإعلان عن ذلك خلال حفل تدشين الموسم الذي نظمه الوحدة بفندق ميلينيوم الوحدة بالعاصمة أبوظبي، بحضور أحمد عوض العتيبة نائب رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم وسعيد مبارك عضو مجلس إدارة الشركة وعبد الله سالم المدير التنفيذي للشركة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة ومحمد الأحمد قطماوي الرئيسي التنفيذي لشركة إكويتي.
كما تم الإعلان عن قمصان النادي الأساسية والاحتياطية للموسم الجديد بحضور لاعبي الفريق الأول لكرة القدم المدافع ساشا القادم من بني ياس والمهاجم الكاميروني الجديد لونيل وامبا القادم من فريق شباب بلوزداد الجزائري.
وجاء الإعلان عن القميص الجديد وسط فرحة كبيرة من عدد من عشاق العنابي الذين حضروا المؤتمر وحرصوا على التقاط الصور التذكارية مع الزي الجديد للفريق.
من جانبه، أعرب عبدالله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لنادي الوحدة، عن سعادته الكبيرة بتجديد عقد الرعاية مع مستشفى برجيل، مؤكداً أن الشراكة مع مؤسسة وصرح طبي كبير بحجم برجيل يخدم النادي بشكل كبير، ووجه الشكر إلى القائمين على المستشفى، مؤكداً أن الجميع في نادي الوحدة سعيد باستمرار النجاح بين الطرفين.
كما عبر عن سعادته بالشراكة الجديدة مع شركة إكويتي، مؤكداً أن تلك الشراكة ستخدم الطرفين مستقبلاً سواء النادي أو الشركة نفسها بعد تواجد شعارها على قمصان الفرق الرياضية، ووجه التحية إلى القائمين على الشركة والتعاون المثمر من أجل إنجاح هذه الاتفاقية الرياضية التجارية. 

الوحدة
دوري أدنوك للمحترفين
مستشفى برجيل
بطولة كأس المحترفين
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