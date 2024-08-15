الأسترالي دي مينو يشارك في بطولة أمريكا للتنس



سيدني (رويترز)

قال الأسترالي أليكس دي مينو إنه سيشارك في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد أسابيع من انسحابه من أولمبياد باريس الصيفي بسبب إصابة في الفخذ، وانسحب دي مينو من دور الثمانية في بطولة ويمبلدون أمام نوفاك ديوكوفيتش الشهر الماضي بعد إصابته بتمزق في غضروف الفخذ في الدور الرابع (دور 16).

وكتب دي مينو (25 عاماً) عبر حسابه على إنستجرام الليلة الماضية «عملت بجد من أجل التعافي من إصابتي»، وأضاف: «غيابي عن البطولات كان أمراً صعباً للغاية، وأنا متحمس جداً للإعلان عن مشاركتي في بطولة أمريكا المفتوحة وبفضل كل الدعم الذي تلقيته نجحت في تجاوز هذه الأوقات الصعبة

وستنطلق النسخة 144 من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس في نيويورك في 26 أغسطس الجاري.