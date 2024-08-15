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الرياضة

«دبي الرياضي» يطلق البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية

«دبي الرياضي» يطلق البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية
15 أغسطس 2024 16:00

 
دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس دبي الرياضي عن بطولة رياضية جديدة هي «البطولة الدولية لخماسيات كرة القدم للأندية» التي سيتم تنظيمها بالتعاون مع شركة «كرة القدم الدولية المصغرة 5x 5» ومركز دبي التجاري العالمي على ملاعب «عالم دبي للرياضة» خلال الفترة من 1 الى 5 سبتمبر المقبل، وضمن مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها مجلس دبي الرياضي وتتضمن فعاليات ومنافسات في مختلف الرياضات.
وجاء الإعلان عن الحدث في مؤتمر صحفي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، وتحدث فيه علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وكريم مقدّم المدير التنفيذي للشركة المنظّمة للحدث.
وأعرب علي عمر عن حرص مجلس دبي الرياضي على التعاون مع جميع الأطراف لنشر ممارسة الرياضية واستقطاب المزيد من الفعاليات الرياضية، كما أكد أن البطولة هذه ستكون إضافة جيدة ومهمة لبرنامج فعاليات البطولات الصيفية ضمن مبادرة صيفنا رياضي التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ويتم تنظيم فعالياتها في مختلف مناطق دبي، كما أن هذه البطولة ستكون مسك ختام النسخة الحالية من عالم دبي للرياضة، والذي سيختتم موسمه الحافل مساء يوم 5 سبتمبر المقبل الذي سيكون أيضاً اليوم الختامي للبطولة وتتويج الفريق الفائز بلقب النسخة الأولى منها.

 

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