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الرياضة

هل يدرب بوكيتينو منتخب أميركا؟

هل يدرب بوكيتينو منتخب أميركا؟
15 أغسطس 2024 15:03

 
برلين (د ب أ)
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب السابق لتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، توصل لاتفاق يصبح بمقتضاه المدرب الجديد للمنتخب الأميركي الأول للرجال. وابتعد ماوريسيو بوكيتينو عن الساحة منذ رحيله عن تدريب تشيلسي بالتراضي بين الطرفين مطلع هذا الصيف، ومن المقرر أن يخلف جريج بيرهاتلر، الذي أقيل من تدريب منتخب أميركا عقب الأداء الباهت في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا).
وبحسب شبكة «إي أس بي إن»، من المقرر أن يتولى ماوريسيو بوكيتينو المنصب قبل فترة كافية من المواجهة أمام كندا في السابع سبتمبر المقبل، لكن تفاصيل عقده لم تتضح بعد. وأشارت «إي أس بي إن» إلى أنه كان هناك رغبة في أن يتولى الألماني يورجن كلوب المدرب السابق لليفربول الإنجليزي، المسؤولية، لكن الأخير رفض. وهناك محاولات لإعادة بناء منتخب أميركا قبل كأس العالم 2026 التي تستضيفها أميركا وكندا والمكسيك.

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