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الرياضة

«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب

«البايرن» يرد على رئيس ليفركوزن: السكوت من ذهب وردنا سيكون في الملعب
15 أغسطس 2024 19:32

 
برلين (د ب أ)
رفض ماكس إيبرل، عضو المجلس الإشرافي لنادي بايرن ميونخ الألماني، الحديث عن التصريحات التي أدلى بها فيرناندو كارو، الرئيس التنفيذي لباير ليفركوزن عنه، لكنه قال إنه في هذا الموقف يعد «الصمت من ذهب».
وقال إيبرل في مؤتمر صحفي: «التصريح يتحدث عن نفسه، يمكنني القول إن الصمت من فضة والسكوت من ذهب، لن أهاجم أحداً من خلال الميكروفون، لكن الرد سيكون غداً في الملعب».
وذكرت مجلة «كيكر» أن كارو انتقد إيبرل خلال لقاء مع جماهير ليفركوزن في ملعب «باي أرينا» مساء الثلاثاء. ونقل عن كارو قوله: «لا أهتم حقاً بماكس إيبرل، لا على الإطلاق ولن أتناقش معه».
وتعود تصريحات كارو إلى حالة الغموض التي تكتنف موقف مدافع ليفركوزن جوناثان تاه، والذي يعد هدفاً لبايرن ميونخ في سوق الانتقالات. واعتذر كارو لاحقاً عن تصريحاته وقال كارو في تصريحات لصحيفة «بيلد»: «أنا شخص عاطفي، كانت تصريحات بشكل غير رسمي في لقاء مع جماهير ليفركوزن، لم أكن أقصد انتشارها بتلك الطريقة، لكن ذلك لا يغير شيئاً بخصوص التصريحات، والتي اعتذر عنها بشدة».
ويمتد عقد تاه مع ليفركوزن حتى صيف عام 2025 ولازال يتدرب مع الفريق، لكن التقارير أشارت إلى توصل ليفركوزن وباير ميونخ إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب.
وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، إن النادي لن يقبل ذلك الهجوم الذي وصفه بغير الموضوعي. وقال دريسن: «لقد شعرنا بالانزعاج من هجوم كارو الشخصي على ماكس إيبرل، لقد أخبرت فيرناندو كارو بذلك أيضاً في لقاء شخصي معه، لأننا لا يمكننا التسامح مع ذلك، بعيداً عن الهجوم غير الموضوعي على نادي بايرن ميونخ».
وفاز ليفركوزن بالدوري الألماني وكأس ألمانيا الموسم الماضي، لينهي سيطرة بايرن ميونخ التي دامت 11 عاماً على الدوري، فيما فشل الفريق البافاري في تحقيق الفوز بأي لقب في الموسم للمرة الأولى خلال عقد.

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