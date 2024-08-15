كومباني يعترف: نجوم البايرن غير جاهزين لضربة بداية الموسم



برلين (د ب أ)

اعترف البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، أن اللاعبين الذين حصلوا على إجازات طويلة وعادوا للتدريبات ليسوا في حالة الجاهزية الكاملة قبل أول مباراة للفريق في الموسم.

وسيقود كومباني فريق بايرن ميونخ في أول مباراة رسمية الجمعة في منافسات الدور الأول بكأس ألمانيا، حيث سيواجه فريق إس إس في أولم، وغاب عدد من لاعبيه بعد حصولهم على اجازات طويلة عقب المشاركة في كأس أمم أوروبا 2024 وكوبا أميركا.

وقال كومباني في مؤتمر صحفي: «اللاعبون ليسوا جاهزين 100%، لكننا سنتعامل مع ذلك، من المهم أن يكونوا جاهزين لأننا لدينا الكثير من المباريات في الأشهر المقبلة. أتمنى أن ننجح في جعل كل لاعب قادراً على أن يلعب 90 دقيقة في الأسابيع المقبلة».

وتولى كومباني، الذي سبق له اللعب في ألمانيا مع فريق هامبورج، المسؤولية خلفا لتوماس توخيل بعدما فشل الفريق في الفوز بأي لقب في الموسم للمرة الأولى منذ عام 2012 لكنه أكد قائلاً:«أنا جاهز. من المهم بالنسبة أننا خوض مباراة تنافسية الآن. المباريات الودية دائماً جيدة فيما يتعلق باللياقة، لكن حان الوقت الآن للاستمرار في اللعب».

ويسعى بايرن لتجنب الخسارة في الأدوار الأولى بالبطولة مجدداً. وفي المواسم الأربعة الماضية خرج الفريق من الدور الثاني ثلاث مرات، بما في ذلك الخسارة أمام هولشتاين كيل في 2021 وساربركون العام الماضي.

وقال كومباني: «ما حدث في السنوات الماضية لا علاقة له بي، يمكننا التحدث كثيراً عن أهدافنا، لكن ما نضعه في الحسبان هو مباراتنا القادمة، وسنرى بعد ذلك ما سيحدث».

ورفض كومباني التلميح بأسماء اللاعبين الذين سيبدأون في لعب مباراة الغد أمام أولم: «من سيشارك غداً ومن لن يشارك، ستعرفون ذلك غداً».