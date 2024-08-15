رئيس نادي ريال مدريد: من الطبيعي أن نفوز



مدريد (د ب أ)

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أن لقب كأس السوبر الذي توج به الفريق الملكي سيحفز لاعبي الفريق على بذل المزيد من الجهد من أجل الحصول على المزيد من الألقاب في الموسم الجديد.

وتوج الريال بلقب كأس السوبر الأوروبي، عقب فوزه 2 / صفر على أتالانتا الإيطالي، في العاصمة البولندية وارسو. وافتتح الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال، قبل أن يضيف النجم الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني، ليحرز باكورة أهدافه مع الفريق الملكي خلال ظهوره الأول بقميصه.

وقال بيريز في لقاء أجرته معه قناة ريال مدريد «أنا سعيد للغاية. لقد بدأنا الموسم، هذا هو اللقب الأول وسيشجعنا على تقديم أفضل ما لدينا. هذا اللقب سيمنحنا الطاقة لمواجهة موسم سيكون، كما نعلم جميعاً، صعباً للغاية».

ويسعى الريال خلال الموسم الجديد للاحتفاظ بلقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني، الذين توج بهم في الموسم الماضي، كما يعتزم الفريق المشاركة أيضاً في كأس ملك إسبانيا وكأس إنتر كونتيننتال ثم كأس العالم للأندية.

وأضاف بيريز «حقيقة أن مبابي سجل هدفاً في ظهوره الرسمي الأول بقميص ريال مدريد وهو ما سيمنحه حافزاً كبيراً لتقديم موسم جيد. إنه سعيد جداً. لقد كان مسروراً عندما حصل على ميداليته. ليس من السهل التسجيل في المباراة الرسمية الأولى مع ريال مدريد، وقد بدأ مسيرته في نادينا بأفضل شكل ممكن».

أوضح رئيس الريال في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي «في الشوط الثاني خرجنا من أجل الفوز، وسجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل المزيد. عندما نخرج للفوز بهذا الزخم وهذه القوة، فمن الطبيعي أن نفوز».

وشدد بيريز «أنا متحمس لكل شيء ممكن. يتعين علينا مواصلة العمل الجاد كما فعلنا العام الماضي وسنجني الثمار. لدينا فريق رائع وليس هناك أدنى شك في ذلك». ويستهل الريال مبارياته في الموسم الجديد بالدوري الإسباني حينما يلاقي مضيفه ريال مايوركا يوم الأحد القادم.