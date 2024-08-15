الرئيس التنفيذي الجديد لمانشستر يونايتد: من السهل جداً الوقوع في حب هذا المكان



لندن (د ب أ)

يتطلع عمر برادة، الرئيس التنفيذي الجديد لنادي مانشستر يونايتد، لمقابلة جماهير النادي للمرة الأولى في ملعب (أولد ترافورد) عندما يلعب الفريق مع ضيفه فولهام غدا الجمعة في المباراة الافتتاحية لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ووجه برادة رسالة لجماهير مانشستر يونايتد، نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الإنجليزي.

وكتب برادة «المشجعون الأعزاء.. مرحباً بكم من جديد في أولد ترافورد في مباراتنا الأولى بالدوري الإنجليزي هذا الموسم. هذه مناسبة خاصة بالنسبة لي، فهذه هي مباراتي الأولى هنا كرئيس تنفيذي لهذا النادي الرائع». وأضاف «إنني محظوظ بشدة لأتواجد بجواركم في المدرجات، لقد انتظرت هذه اللحظة لشهور طويلة. ليس هناك أفضل من البداية هنا تحت الأضواء الكاشفة وفي الأجواء المذهلة التي يتميز بها هذا الملعب دائماً».

وأوضح «تشجيعكم لنا في ويمبلي يوم خسارتنا في مباراة الدرع الخيرية كان رائعاً. شعرنا بالإحباط لعدم تمكننا من تحقيق الفوز، ولكننا خرجنا من المباراة بالعديد من الإيجابيات». وخسر يونايتد مباراة الدرع الخيرية بركلات الترجيح أمام جاره اللدود مانشستر سيتي، يوم السبت الماضي، عقب تعادل الفريقين 1 / 1 على ملعب (ويمبلي) العريق.

وأوضح برادة «عندما عرض علي تولي هذا المنصب في مانشستر يونايتد أواخر العام الماضي، لم أفكر كثيراً ولم أتردد. والدي كان يحكي لي في طفولتي عن الأساطير الذين لعبوا لهذا النادي، مثل السير بوبي تشارلتون وجورج بيست وآخرين». وتابع «من المستحيل ألا يعرف أحد عن حجم تاريخ هذا النادي؛ فمن كارثة ميونخ إلى النجاح الكبير في ويمبلي بعدها بعشر سنوات، أتشرف بكوني جزءاً من مكان يشكل التغلب على الصعاب والعودة إلى منصات التتويج جزءاً من ثقافته وهويته».

كشف برادة أن «هذا التاريخ الكبير يتحدث عن نفسه. عندما دلفت من بوابة النادي للمرة الأولى الشهر الماضي، اندهشت من حجمه وما يعنيه لجماهيره هنا في مانشستر وحول العالم. أعتقد أنه من المستحيل أن تعرف الحجم الحقيقي لمانشستر يونايتد إلا إذا كنت داخل النادي؛ هذه كانت أفضلية لكم طوال السنوات الماضية، ولكن ها أنا أنضم إليكم وبت أشعر بذلك أكثر يوما بعد يوم، من السهل جدا الوقوع في حب هذا المكان».

وأكد الرئيس التنفيذي ليونايتد «صيفنا كان مليئاً بالأحداث والتغييرات في الفريق الأول والهيكل الإداري. قمنا بالتعاقد مع جوشوا زيركزي وليني يورو وماتياس دي ليخت ونصير مزراوي، وجميعهم لاعبون ممتازون ينتظرهم مستقبل واعد. سعدنا أيضاً بتوقيع القائد برونو فيرنانديز على عقد جديد وتمديد المدير الفني إريك تن هاج عقده بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي. كذلك انضم إلينا دان آشوورث كمدير رياضي وجاسون ويلكوكس كمدير تقني. هدفنا هو بناء هيكل إداري قوي للعمل مع تن هاج سعيا لتحقيق النجاح على المدى الطويل». وتابع «لقد استمتعت بقضاء الوقت مع زملائنا في الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة، واستمتعت بشكل خاص بلقاء العديد من مشجعينا الأمريكيين والمسافرين أثناء وجودنا هناك. التقينا بمسؤولي شركة (كوالكوم سناب دراجون) للتكنولوجيا، الراعي الجديد على مقدمة قميصنا، في سان دييجو وأعجبت كثيرا بتكنولوجيتهم الرائدة التي من المفترض أن تساعدنا على تقديم أفضل أداء ممكن».