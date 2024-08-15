برعاية نهيان بن زايد.. 2200 رياضي في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج



أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ينظم نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، بدعم ومتابعة مجلس أبوظبي الرياضي، مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ30، الذي يواصل فعالياته حتى تاريخ 25 أغسطس المقبل.

وتستمر فعاليات النسخة الجديدة على مدى 10 أيام، في فندق «ذا سانت ريجيس أبوظبي»، وفندق ومنتجع «راديسون بلو»، أبوظبي الكورنيش. ويتوزَّع المشاركون على 27 فعالية متنوّعة، حيث حرصت اللجنة المنظمة على مراعاة المستويات الفنية والفئات العمرية المتنوّعة.

ويشهد المهرجان إدراج بطولتي المؤسَّسات والشركات الحكومية، وبطولة المدارس للمرة الأولى ضمن فعالياته، كما تشهد النسخة الـ30 من المهرجان مشاركة قياسية لأكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثّلون 82 دولة، مقارنة بالنسخة الماضية التي شهدت تنافس 1704 لاعبين ولاعبات من 63 دولة وقرَّرت اللجنة المنظِّمة للمهرجان رفع قيمة جائزة بطل الماستر إلى 30000 دولار.

وتتضمن الفعاليات منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من 8 أعوام إلى 16 عاماً، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين، وفِرق العائلات، وفِرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسَّسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس لكلا الجنسين من 9 أعوام إلى 17 عاماً. كما تشارك في المهرجان منتخبات الإمارات للرجال والسيدات، وقطر، والكويت، وأوزبكستان، والصين.

وسوف تُبَثُّ مباريات البطولة مباشرة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج، والاتحادين الآسيوي والعربي، ومعظم منصات الشطرنج المتخصصة.

يترأَّس لجنة الحكام، الحكمُ الدولي سعيد أحمد الخوري، إضافة إلى نخبة من الحكّام الدوليين الإماراتيين، من بينهم الحكم الدولي سلمان الطاهر، وعبدالله علي، وموزة المعمري، وشما السركال، وعائشة إبراهيم، ومريم جهاد، وشهد المزروعي، ونور صالح. كما يشارك في التحكيم كلٌّ من مارلون كونانان، ورستم تولنتو، وكينديبان ليراز، من الفلبين، ومها محمود، من مصر، ورواد حمود، من لبنان، ومحمود زلحف، من سورية.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «إنَّ رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بدعم جميع الرياضات يُعد السبب الرئيسي في استدامة تطورها وتميزها ونموها المستمر، ما أسهم في النتائج المميزة لرياضيّينا في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية».

وثمَّن العواني دعم واهتمام سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بالرياضة والرياضيين في إمارة أبوظبي، ما كان له الأثر الواضح في تطوُّر المنظومة الرياضية، والوصول إلى مرحلة التنافسية العالمية، واستضافة الفعاليات الرياضية بأفضل الممارسات وأرقى المعايير الدولية، التي أسهمت في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للرياضيين من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف: «لا شكَّ أنَّ الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية تعدُّ أهمَّ أسباب تطوُّر مسيرة اللعبة والنمو والتزايد المستمر في عدد الممارسين لها، إلى جانب الحرص على البرامج التطويرية التي تستشرف مستقبل اللعبة، وتتبنَّى البرامج الداعمة لاكتشاف المواهب ورعايتها، وأن وصول المهرجان بزخمه العالمي إلى النسخة الـ30 بمشاركة كبيرة لأكثر من 2200 لاعب ولاعبة يعزِّز مؤشرات النجاح».

وتابع: «شهدت رياضة الشطرنج في دولة الإمارات تطوُّراً كبيراً وسريعاً، جعلها تتبوّأ مكانةً مرموقةً على الساحة الدولية، أظهرت خلالها التزاماً كبيراً بتطوير هذه الرياضة ودعمها على المستويات كافَّة، ما أثمر نتائج مبهرة. ونحن اليوم على أعتاب حدث تاريخي يتمثَّل في فوز دولة الإمارات بشرف تنظيم أولمبياد الشطرنج لعام 2028، بعد منافسة مع إيطاليا، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي لدولة الإمارات بتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى».

واختتم العواني: «هذا الإنجاز ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج لجهود مستمرة واستثمار في البنية التحتية للشطرنج وتطوير المواهب، إلى جانب دعم قيادتنا الرشيدة، ونتطلَّع إلى استضافة هذا الحدث العالمي، والعمل على تقديم نسخة استثنائية تليق بسمعة دولة الإمارات وتاريخها الحافل بالنجاحات».

وقال حسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية: «إن مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج أصبح واحداً من أهمِّ مهرجانات الشطرنج على مستوى العالم، حيث يشهد في نسخته الثلاثين مشاركة قياسية في عدد اللاعبين، من بينهم مجموعة من أهم اللاعبين على مستوى العالم».

وأضاف الخوري: «نجح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في أن يصبح أحد أهم الأحداث الرياضية المستمرة في دولة الإمارات، كما اكتسب مكانة مرموقة على ساحة فعاليات الاتحاد الدولي للشطرنج، ما يسلِّط الضوء على التطور الكبير الذي شهده على مدى 29 عاماً متتالياً، حيث أصبح المهرجان محطَّ أنظار معظم اللاعبين الدوليين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعلنا نفخر بالمكانة التي وصل إليها بفضل اهتمام القيادة الرشيدة التي لم تدخر جهداً من أجل دعم الرياضة والرياضيين».