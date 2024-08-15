فريق الإمارات يطارد التاريخ في طواف فويلتا إسبانيا

أبوظبي (الاتحاد)

يدخل فريق الإمارات للدراجات سباق فويلتا إسبانيا بهدف صنع التاريخ، مع تطلعه لمزيد من النجاح في الطوافات الكبرى، ويسعى فريق الإمارات ليصبح ثاني فريق في تاريخ اللعبة يحقق الفوز في جيرو دي إيطاليا وطواف فرنسا وفويلتا إسبانيا في نفس الموسم، وسيقود الفريق في السباق كل من آدم ييتس وجواو ألميدا بعد تألقهما البارز في طواف فرنسا.

وتستعد «لا فويلتا» لإطلاق نسختها التاسعة والسبعين، التي ستقدم تحديات صعبة للدراجين بفضل مساراتها الجبلية وسينطلق السباق من لشبونة في البرتغال، وستدفع المتسابقين إلى أقصى حدود طاقتهم على مدار ثلاثة أسابيع. يُمثل هذا التحدي فرصة مثيرة لفريق الإمارات، حيث يسعى جواو ألميدا لتعزيز مركزه ضمن العشرة الأوائل بعد أدائه المتميز في عام 2023، بينما يعود آدم ييتس إلى فويلتا لأول مرة منذ عام 2021، بعد أن أحرز فيه المركز الرابع بشكلٍ رائع.

ويتمتع فريق الإمارات بمعرفة جيدة بصعوبة سباقات الطوافات الكبرى، حيث قدم الفريق بعضاً من أبرز أدائه في هذه السباقات التاريخية الصعبة. ولدى آدم ييتس سجل حافل في الطوافات الكبرى، يتضمن صعوده منصة التتويج في طواف فرنسا وستة مراكز ضمن العشرة الأوائل. وسينضم إليه في خط الانطلاق في لشبونة الدراج البرتغالي المتألق والنجم المحلي جواو ألميدا، الذي يسعى لتعزيز مركزه الرابع التنافسي في طواف فرنسا والتفوق في الفويلتا.

ويحظى الثنائي بدعم تشكيلة قوية، تتضمن الدراج الجديد في الطوافات الكبرى إيزاك ديل تورو، الذي ترك بصمته في موسمه الأول مع الفريق الإماراتي. كما يسهم مارك سولر وبراندون مكنولتي في تعزيز قوة الفريق، مقدّمين دعماً ثميناً لييتس وألميدا في سعيهما لتحقيق الفوز.

ويتنافس الدراجون في السباق على مدى 21 مرحلة، لمسافة إجمالية تبلغ 3265 كيلومترًا وتنطلق الفرق من لشبونة، البرتغال، في بداية كبيرة ستشهد انطلاقة سريعة ومثيرة. تتضمن المرحلة الأولى سباق زمن قوي، قبل أن ينتقل المتسابقون مباشرة إلى المراحل الجبلية التي تناسب المتخصصين في التضاريس الوعرة. وستُحسم نتائج السباق في الأسبوعين الأخيرين، حيث ستوفر 9 مراحل جبلية المنصة المثالية لأفضل المتسابقين في التصنيف العام للتنافس للحصول على القميص الأحمر.