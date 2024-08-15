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الرياضة

3 مباريات في افتتاح بطولة «غرب آسيا» لمنتخبات «شباب الطائرة»

3 مباريات في افتتاح بطولة «غرب آسيا» لمنتخبات «شباب الطائرة»
16 أغسطس 2024 00:55

العين (وام)

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اكتمال وصول منتخبات «طائرة غرب آسيا»

تنطلق اليوم بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطائرة لمنتخبات الشباب على صالة نادي العين، ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة 3 مباريات بين الإمارات وفلسطين، وسيتم من خلالها إعلان افتتاح البطولة رسمياً، ثم الأردن ولبنان، وقطر والبحرين.
وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال الترتيبات لانطلاقة المنافسات بعد وصول المنتخبات المشاركة إلى مدينة العين.
يذكر أن البطولة لمواليد 2005، وتستمر حتى 25 أغسطس الحالي ويشارك فيها 9 منتخبات، هي الإمارات، والبحرين، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.

الكرة الطائرة
بطولة غرب آسيا
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