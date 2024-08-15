3 مباريات في افتتاح بطولة «غرب آسيا» لمنتخبات «شباب الطائرة»

العين (وام)

تنطلق اليوم بطولة غرب آسيا الثانية لكرة الطائرة لمنتخبات الشباب على صالة نادي العين، ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة 3 مباريات بين الإمارات وفلسطين، وسيتم من خلالها إعلان افتتاح البطولة رسمياً، ثم الأردن ولبنان، وقطر والبحرين.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة، اكتمال الترتيبات لانطلاقة المنافسات بعد وصول المنتخبات المشاركة إلى مدينة العين.

يذكر أن البطولة لمواليد 2005، وتستمر حتى 25 أغسطس الحالي ويشارك فيها 9 منتخبات، هي الإمارات، والبحرين، وقطر، والسعودية، والكويت، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا.