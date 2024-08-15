«الصقور» يغادر إلى معسكر تركيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى المعسكر الخارجي في مدينة بورصة التركية الذي يستمر لمدة 15 يوماً يخوض فيها الفريق عدداً من المباريات التجريبية استعداداً للموسم القادم، يرأس البعثة سلطان أحمد بوشريجة عضو مجلس الإدارة ومشرف عام كرة القدم، وتضم البعثة أنور الدربي مدير الفريق والجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين.

وأكد بوشريجة أن الإدارة استقرت على أن تكون تركيا هي مقر معسكر الفريق هذا العام، بعد أن تابعت عن قرب أفضلية المكان جغرافياً مع توافر الخدمات كافة التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر.

وأضاف: أعد المدرب الصربي خطة تدريبية مكثفة صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة للاعبين وبرنامج تدريبي لرفع المستوى الفني والتكتيكي للاستعداد الأمثل لخوض عدداً من المباريات الودية والاستعداد الأمثل لمعترك المنافسات القادمة من دوري الدرجة الأولى وبطولة كأس رئيس الدولة، وقد أظهر جميع اللاعبين تجاوباً رائعاً.