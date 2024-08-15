الجمعة 16 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الصقور» يغادر إلى معسكر تركيا

«الصقور» يغادر إلى معسكر تركيا
16 أغسطس 2024 00:55

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 دول «أوسطية».. الأكثر جذباً للسياح
تراجع الحريق المدمر حول أثينا

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإمارات إلى المعسكر الخارجي في مدينة بورصة التركية الذي يستمر لمدة 15 يوماً يخوض فيها الفريق عدداً من المباريات التجريبية استعداداً للموسم القادم، يرأس البعثة سلطان أحمد بوشريجة عضو مجلس الإدارة ومشرف عام كرة القدم، وتضم البعثة أنور الدربي مدير الفريق والجهاز الإداري والفني والطبي واللاعبين.
وأكد بوشريجة أن الإدارة استقرت على أن تكون تركيا هي مقر معسكر الفريق هذا العام، بعد أن تابعت عن قرب أفضلية المكان جغرافياً مع توافر الخدمات كافة التي يحتاجها الفريق خلال المعسكر.
وأضاف: أعد المدرب الصربي خطة تدريبية مكثفة صباحية ومسائية لرفع معدلات اللياقة للاعبين وبرنامج تدريبي لرفع المستوى الفني والتكتيكي للاستعداد الأمثل لخوض عدداً من المباريات الودية والاستعداد الأمثل لمعترك المنافسات القادمة من دوري الدرجة الأولى وبطولة كأس رئيس الدولة، وقد أظهر جميع اللاعبين تجاوباً رائعاً.

الصقور
معسكر تركيا
تركيا
نادي الإمارات
آخر الأخبار
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
الرياضة
بينهم لاعب من «دورينا».. نجوم يرتدون قميص فالنسيا وبرشلونة
اليوم 11:38
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
علوم الدار
نجم سهيل .. انحسارِ القيظ وانكسارِ درجات الحرارة
اليوم 11:36
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
الأخبار العالمية
ألمانيا توضح مخاطر زيارات طالبي اللجوء لبلدانهم
اليوم 11:20
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
الأخبار العالمية
هاريس تكشف عن جوانب برنامجها الاقتصادي
اليوم 11:18
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
الرياضة
«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!
اليوم 11:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©