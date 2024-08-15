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الرياضة

فوديسك يرسم «حلمه الفضي» على شواطئ دبي

فوديسك يرسم «حلمه الفضي» على شواطئ دبي
16 أغسطس 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

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عانق السلوفيني توني فوديسك حلمه الأولمبي في أولمبياد باريس محققاً الميدالية الفضية في ألواح التزلج الشراعي بالمظلات (كايت سيرف) ومثلت دولة الإمارات وشواطئ لؤلؤة الخليج (دبي) محطة مهمة في برنامج البطل الفضي طوال المواسم الماضية بعدما اختار بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف محطة مهمة للإعداد.
وظل البطل السلوفيني فوديسك حريصاً على المشاركة في الفعاليات الرياضية التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على مدار المواسم الماضية ومن بينها بطولة دبي للكايت سيرف حيث سيطر على لقب منافسات هايدروفويل محترفين والتي جمعته بالنخبة من أبطالنا المواطنين وأيضاً أبناء الجاليات المقيمة.
وشارك البطل السلوفيني للمرة الأولى في بطولة دبي المفتوحة في موسم 2020-2021 وأكد حينها أن مشاركته في البطولة مثلت له تحدياً حقيقياً في ظل الإغلاق الذي صاحب جائحة كوفيد ـ 19 حينها وكانت خير إعداد له وتدرب بشكل جيد واستبق المشاركة بمعسكر تدريبي طويل في شواطئ دبي رفقة أسرته مما شجعه للمشاركة مجدداً في الموسمين 2021-2022 و2022-2023
وظل البطل السلوفيني توني فوديسك يشيد ببطولات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية والإمكانيات والتسهيلات المتوافرة في دبي التي تعد قبلة للباحثين عن النجاح في كل المجالات، كما ظل يؤكد أن دبي ستكون محطة نحو التألق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس وتحقيق الحلم بمعانقة المجد في مارسيليا عروس البحر الأبيض المتوسط والتتويج بالقرب من برج ايفيل مع ميدالية أولمبية هي الفضية.

دورة الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية
دبي
باريس 2024
أولمبياد باريس 2024
الكايت سيرف
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