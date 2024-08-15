«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» إلى جورجيا

الشارقة (الاتحاد)

غادرت بعثة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، صباح أمس إلى جورجيا، لإقامة المعسكر التدريبي لرياضتي التايكواندو والجودو استعداداً لخوض منافسات الموسم المقبل، وتضم بعثة النادي 32 لاعباً بإشراف عبد العزيز الحمادي مدير إدارة التدريب الرياضي للنادي، وأسامة الرديني سكرتير رياضتي الجودو والتايكواندو، وماجد خلف العويس إداري الفرق الرياضية، والمدربين الهادي الجوادي ومحمد بحاري والإداري وليد محمد أحمد، ويستمر المعسكر التدريبي لمدة أسبوعين.

وثمن أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي دعم مجلس الشارقة الرياضي للاعبين الموهوبين في النادي، بما يساهم بتنمية مواهب وتطوير مستواهم الفني داعياً اللاعبين إلى استثمار المقومات الفنية والبدنية التي سيتضمنها المعسكر التدريبي والاستفادة منها.