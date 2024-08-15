نهيان بن مبارك يفتتح مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج

أبوظبي (وام)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء امس بفندق «سانت ريجيس- الكورنيش»، مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج في نسخته الـ 30، ويقام المهرجان، الذي يستمر حتى 25 أغسطس الجاري تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمه نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية بمشاركة أكثر من 2200 لاعب ولاعبة يمثلون 82 دولة.

حضر حفل الافتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتريم مطر رئيس اتحاد الشطرنج، وحسين عبدالله الخوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، وأحمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية للشطرنج.

ويتوزع المشاركون على 27 فعالية متنوعة في المهرجان الذي يشهد إدراج بطولتي المؤسسات والشركات الحكومية، وبطولة المدارس للمرة الأولى ضمن فعالياته.

تتضمن فعاليات المهرجان منافسات الأساتذة الدولية، والبطولة المفتوحة A، والبطولة المفتوحة B، والناشئين من 8 أعوام إلى 16 عاماً، والشطرنج الخاطف المفتوح للجميع، والشطرنج الخاطف للناشئين.. ويشهد منافسات فرق العائلات، وفرق الجاليات، وبطولة الأكاديميات، وبطولة المؤسسات، وبطولة أصحاب الهمم، وبطولة المدارس للجنسين من 9 أعوام إلى 17 عاماً.

وتشارك في المهرجان منتخبات الإمارات للرجال والسيدات، وقطر، والكويت، وأوزبكستان، والصين.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: إن رعاية واهتمام القيادة الرشيدة بدعم جميع الرياضات تعد السبب الرئيسي في استدامة تطورها وتميزها ونموها المستمر، ما أسهم في النتائج المميزة لرياضيينا في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية.

وثمَّن اهتمام ودعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان للرياضة والرياضيين في إمارة أبوظبي، ما كان له الأثر الواضح في تطور المنظومة الرياضية، والوصول إلى مرحلة التنافسية العالمية، واستضافة الفعاليات الرياضية بأفضل الممارسات وأرقى المعايير الدولية، والتي أسهمت في تعزيز المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي وجهة عالمية للرياضيين من مختلف أرجاء العالم.

وأضاف: الجهود الكبيرة التي يبذلها نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية تعد من أهم أسباب تطور مسيرة اللعبة والنمو والتزايد المستمر في عدد ممارسيها إلى جانب الحرص على البرامج التطويرية التي تستشرف مستقبلها، وتتبنى البرامج الداعمة لاكتشاف المواهب ورعايتها ووصول المهرجان بزخمه العالمي إلى النسخة الـ 30 بمشاركة كبيرة لأكثر من 2200 لاعب ولاعبة يعزز مؤشرات النجاح.

وأشار إلى أن الإمارات على أعتاب حدث تاريخي يتمثل في فوزها بشرف تنظيم أولمبياد الشطرنج لعام 2028، بعد منافسة مع إيطاليا، ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع الدولي للدولة لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.