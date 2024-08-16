«الليجا» يبدأ بـ «نقطة»!

مدريد (أ ف ب)



تعادل جيرونا مفاجأة الموسم الماضي، بعد حلوله ثالثاً في الدوري الإسباني، وبلوغه دوري أبطال أوروبا، أمام مضيفه ريال بيتيس 1-1، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل لبيتيس مارك بارترا «6»، ولجيرونا البديل الهولندي جابرييل ميسيهوي «72».

كان الفريق الأندلسي الطرف الأفضل بشكل واضح في الشوط الأول، وافتتح التسجيل مبكراً عبر رأسية بارترا «6»، إثر ركنية نفذها الفرنسي من أصل جزائري نبيل فقير.

وكاد يضاعف النتيجة بتسديدة من مسافة قريبة، لمهاجمه آيتور رويبال، تصدى لها حارس مرمى الضيوف باولو جاسانيجا «20».

وظهر جيرونا بوجه مغاير في الشوط الثاني، وحاول النشيط برايان خيل بتسديدة، أنقذها حارس مرمى بيتيس روي سيلفا «51»، قبل أن يردّ القائم تسديدة أبيل رويس «61».

واكتفى بيتيس بالهجمات المرتدة، وكادت إحداها تسفر هدفاً عبر تسديدة البديل رودريجو سانشيس رودريجيز (رودري) «63» التي حوّلها جاسانيجا إلى ركلة ركنية.

وأدرك ميسيهوي التعادل لفريقه «72»، بعد دخوله بدقيقة، بعدما تابع عرضية متقنة من إيكر ألمينا.

وكاد الأرجنتيني لويس أفيلا يعيد التقدم لأصحاب الأرض، غير أن تسديدته من مسافة قريبة في الدقيقة 74 ردها القائم.

وحاول الطرفان خطف الفوز في آخر 15 دقيقة، ولاحت لهما أكثر من فرصة، دون النجاح في ذلك، لتنتهي المباراة بالتعادل.

وافتُتحت الجولة بتعادلٍ بين أتلتيك بلباو وضيفه خيتافي بالتعادل 1-1 على ملعب سان ماميس.

سجّل لبلباو أويان سانكيت «27»، ولخيتافي النيجيري كريسانتوس أوتشي «64».

ودانت الأفضلية لختيافي في نصف الساعة الأول، لكنه فشل بترجمتها أهدافاً، تحديداً عبر فرصتين بتسديدة أخطأت المرمى من كارليس بيريس «6» لاعب ريال مدريد وروما الإيطالي وسلتا فيجو السابق، ومثلها لزميله أليكس سولا «16» لاقت المصير عينه.

وعلى عكس المجريات، افتتح سانكيت التسجيل «27»، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ركنها إلى يسار دافيد سوريا.

وكاد إيناكي ويليامز أن يضاعف النتيجة، غير أن تسديدته جانبت القائم الأيمن لمرمى الضيوف.

واستمرت أفضلية خيتافي في الشوط الثاني، وسدّد البديل الدومينيكاني بيتر فيديريكو كرة من مسافة قريبة صدّها القائم الأيمن لمرمى أليكس باديا «48»، قبل أن يتصدّى الأخير بقدمه اليسرى لتسديدة البديل الآخر المنفرد كارلوس ألينيا لاعب برشلونة السابق (52).

وفي الدقيقة 64، نال خيتافي ما يستحق، بتسجيل هدف التعادل عبر رأسية أوتشي إثر ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 72 دخول نجم «لا روخا» بطل كأس أوروبا الأخيرة نيكو ويليامز الذي ربطته الأخبار بالانتقال إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، وسط تصفيق حار من الجمهور الباسكي.

ومنح دخول ويليامز نشاطاً هجومياً واضحاً لأصحاب الأرض، وسرعان ما حاول منح فريقه التقدم، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها سوريا ببراعة «77»، قبل التصدي لتسديدة بيركيكي «93».