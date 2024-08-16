«عاصفة سينسيناتي» تضرب جوف!

سينسيناتي (أ ف ب)



حقق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً، بداية جيدة في دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة، بفوزه السهل على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-2.

وكانت المباراة إعادة لنهائي دورة طوكيو الأولمبية، قبل 3 أعوام التي شهدت إحراز زفيريف الميدالية الذهبية.

وأنهى زفيريف المباراة في 76 دقيقة، ليحقق فوزه الخامس على منافسه مقابل خسارتين.

وكان زفيريف المصنف ثالثاً في هذه الدورة، أقر أنه لم يقدم مستوى جيداً في دورة مونتريال، على الرغم من بلوغه الدور ربع النهائي فيها، مشيراً إلى أن مستواه ارتقى كثيراً، وقال في هذا الصدد «شعرت بحالة جيدة على أرضية الملعب، عندما تشعر بحالة جيدة في التدريبات، يصبح الأمر أسهل عليك لنقل العدوى إلى المباريات».

وتابع «أتمنى ان يرتفع مستواي تدريجياً خلال الدورة، وأنا سعيد للغاية بهذا الفوز».

ويلتقي زفيريف في الدور التالي مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الفائز على الأسترالي ماكس بورسيل 6-3 و6-3.

وتغلب البولندي هوبرت هوركاتش بصعوبة على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا بثلاث مجموعات 3-6 و7-6 و6-1 في مباراة استمرت أكثر من ساعتين.

وفي فئة السيدات، تغلبت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثالثة على الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 6-3 و6-4.

وكانت سابالينكا غابت عن بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، ثم عن مسابقة التنس في الألعاب الأولمبية في باريس، لإصابة في كتفها، قبل أن تعود إلى الملاعب في دورة تورونتو، وتخرج على يد الأميركية أماندا أنيسيموفا.

وقالت سابالينكا «أنا سعيدة بالمستوى الذي قدمته في الأوقات الصعبة خلال المباراة».

وأضافت «إليزابيتا منافسة قوية، وكافحت حتى النقطة الأخيرة».

في المقابل، حققت الكندية ليلى فرنانديز مفاجأة بالفوز على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة 3-6 و7-6 و6-4 بعد أن أنقذت كرتين سنحت لمنافستها لحسم المباراة في مصلحتها.

وكانت ريباكينا غابت عن دورة الألعاب الأولمبية بداعي المرض.

وتغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا على الإسبانية جيسيكا بوساس مانيرو 6-4 و6-1 لتضرب موعداً مع سابالينكا.

وتفوقت سابالينكا على سفيتولينا في آخر مباراتين، وتحديداً في ربع نهائي رولان جاروس عام 2023 وفي دورة روما بثلاث مجموعات قبل 3 أشهر.

كما خرجت الأميركية كوكو جوف المصنفة ثانية عالمياً وحاملة اللقب، بخسارتها أمام الكازاخستانية يوليا بوتينتسيفا 4-6 و6-2 و4-6 في مستهل مشوارها في الدورة.

والخسارة هي الأولى لجوف التي رفعت علم بلادها في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أمام منافستها، بعد أن حققت الفوز في المباريات الثلاث الأولى التي جمعت بينهما.

وكانت جوف أصبحت أصغر لاعبة العام الماضي تُتوج بطلة لدورة سينسيناتي بعمر 19 عاماً.

وستدافع جوف عن لقبها في بطولة فلاشينج ميدوز المقررة أواخر الشهر الحالي.