السبت 17 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجم الهلال يقترب من روما

نجم الهلال يقترب من روما
16 أغسطس 2024 09:09

الرياض (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»


اقترب الظهير الأيمن الدولي السعودي سعود عبد الحميد، من الانتقال من الهلال السعودي إلى روما الإيطالي.
وكشفت المصادر أن أنباء انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي صحيحة، وأن مباراة نهائي الكأس السوبر السعودي أمام النصر «السبت»، قد تكون الأخيرة له مع الهلال.
ويتمسك اللاعب 25 عاماً بالاحتراف خارج السعودية، في ظل العرض الرسمي المُقدّم من روما.
ويُعدّ عبد الحميد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال في تشكيلته الأساسية.
وأصبح الاسم الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية، بعد اهتمام نادي العاصمة الإيطالية بالحصول على خدماته.
ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي، زادت قيمته السوقية بواقع 1.2 مليون يورو «1.32 مليون دولار» بين ديسمبر 2023 ويونيو 2024، إذ كانت تبلغ 2.8 مليون يورو «3.07 مليون دولار»، وباتت 4 ملايين يورو «4.39 مليون دولار».
ويحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين السعوديين الأعلى سعراً، خلف فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي.
وحقق عبد الحميد رقماً قياسياً على مستوى العالم في الموسم الماضي، لأنه أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بـ67 مباراة مع الهلال والمنتخب السعودي.
وينتهي عقده مع فريقه الحالي في نهاية الموسم المقبل، وانضم إلى صفوفه في يناير 2022 قادماً من الاتحاد.

 

السعودية
الدوري السعودي
الهلال السعودي
الدوري الإيطالي
روما
آخر الأخبار
لايبزج.. «رباعية سهلة»
الرياضة
لايبزج.. «رباعية سهلة»
اليوم 19:54
دانيلو.. إصابة بالغة
الرياضة
دانيلو.. إصابة بالغة
اليوم 19:38
ميلان يتعاقد مع فوفانا
الرياضة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
اليوم 19:35
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
الرياضة
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
اليوم 19:32
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
الرياضة
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©