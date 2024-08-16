نجم الهلال يقترب من روما

الرياض (أ ف ب)



اقترب الظهير الأيمن الدولي السعودي سعود عبد الحميد، من الانتقال من الهلال السعودي إلى روما الإيطالي.

وكشفت المصادر أن أنباء انتقال سعود عبد الحميد إلى روما الإيطالي صحيحة، وأن مباراة نهائي الكأس السوبر السعودي أمام النصر «السبت»، قد تكون الأخيرة له مع الهلال.

ويتمسك اللاعب 25 عاماً بالاحتراف خارج السعودية، في ظل العرض الرسمي المُقدّم من روما.

ويُعدّ عبد الحميد أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال في تشكيلته الأساسية.

وأصبح الاسم الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية، بعد اهتمام نادي العاصمة الإيطالية بالحصول على خدماته.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي، زادت قيمته السوقية بواقع 1.2 مليون يورو «1.32 مليون دولار» بين ديسمبر 2023 ويونيو 2024، إذ كانت تبلغ 2.8 مليون يورو «3.07 مليون دولار»، وباتت 4 ملايين يورو «4.39 مليون دولار».

ويحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين السعوديين الأعلى سعراً، خلف فراس البريكان مهاجم النادي الأهلي.

وحقق عبد الحميد رقماً قياسياً على مستوى العالم في الموسم الماضي، لأنه أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات بـ67 مباراة مع الهلال والمنتخب السعودي.

وينتهي عقده مع فريقه الحالي في نهاية الموسم المقبل، وانضم إلى صفوفه في يناير 2022 قادماً من الاتحاد.