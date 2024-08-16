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الرياضة

بوكيتينو يدرب أميركا بـ «موافقة مشروطة»!

بوكيتينو يدرب أميركا بـ «موافقة مشروطة»!
16 أغسطس 2024 09:27

نيويورك (أ ف ب)

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وافق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، على تدريب منتخب كرة القدم الأميركي بحسب ما أعلنت وسائل محلية عدة.
ونقلت صحيفة «ذي أثلتيك» وشبكة «اي أس بي ان» عن مصادر لم تكشف عنها أن بوكيتينو الذي انفصل عن تشيلسي الإنجليزي سيحل بدلاً من جريج برهالتر.
ويصل بوكيتينو «52 عاماً» قبل عامين من استضافة الولايات المتحدة مونديال 2026، إلى جانب جارتيها المكسيك وكندا.
وسبق لبوكيتينو الإشراف على تدريب ساوثهامبتون وتوتنهام الإنجليزيين أيضاً وباريس سان جرميان الفرنسي.
وذكرت التقارير أن الصفقة تم التوصل إليها بعد عدة محادثات مع المدير الفني للاتحاد الأميركي لكرة القدم مات كروكر، وأنه لم يتم توقيع أي عقد، قبل الحصول على الضوء الأخضر من مجلس إدارة الاتحاد الأميركي.
وأشارت «اي اس بي ان» أن المدرب الأرجنتيني لا يمكنه توقيع عقد مع الاتحاد الأميركي للعبة، حتى يتم حل وضعه المالي مع تشيلسي، لكنها أشارت أنه من المتوقع تولي بوكيتينو تدريب المنتخب الأميركي في الوقت المناسب، لخوض مباراة ودية ضد كندا في 7 سبتمبر في كانساس سيتي، بحسب الشبكة الأميركية.

 

منتخب أميركا
بوكيتينو
تشيلسي
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