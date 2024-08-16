السبت 17 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الهلال والنصر.. «الرعب الخامس» عام 2024!

الهلال والنصر.. «الرعب الخامس» عام 2024!
16 أغسطس 2024 09:45

 
الرياض (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«كأس أبوظبي الإسلامي».. ضربة بداية الموسم الجديد
تعرف على قرعة «أبطال النخبة»


ضرب الهلال والنصر موعداً جديداً بينهما في «الديربي الكبير»، وذلك عندما يلتقيان، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.
وتخطى الهلال في نصف النهائي نظيره الأهلي، بعد مباراة مثيرة، حسمتها ركلات الترجيح، فيما تغلب النصر على التعاون بهدفين في نصف النهائي الثاني.
وتحمل المباراة المرتقبة الرقم 5 في سجل مواجهات الفريقين خلال العام الجاري، فيما تنتظرهما مباراة سادسة يوم 31 أكتوبر المقبل لحساب الجولة التاسعة من دوري للمحترفين لموسم 2024 - 2025.
والتقى الهلال والنصر في 4 مواجهات سابقة، خلال العام الجاري 2024، واللافت أنها لحساب 4 بطولات مختلفة، بينها 3 رسمية وواحدة ودية.
البداية كانت في 8 فبراير الماضي، عندما التقيا لحساب كأس موسم الرياض، حيث فاز الهلال 2 -1، وكرر الهلال تفوقه أمام النصر، محققاً الفوز في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 في 8 أبريل الماضي وبنتيجة 2 -1 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتجدد الموعد بين الفريقين، وهذه المرة في 17 مايو الماضي لحساب الجولة 32 من الدوري السعودي حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء.
وفي أكثر المواجهات إثارة بين الفريقين هذا العام، التقى الهلال مع النصر يوم 31 مايو الماضي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال، مانحة إياه اللقب الغالي.
ويأمل النصر في مواجهة السبت أن ينهي سلسلة تفوق الهلال أمامه في عام 2024، حيث لم يخسر الهلال أمام النصر خلال العام المذكور، محققاً انتصارين مقابل تعادلين.

السعودية
كأس السوبر السعودي
الهلال السعودي
النصر
آخر الأخبار
لايبزج.. «رباعية سهلة»
الرياضة
لايبزج.. «رباعية سهلة»
اليوم 19:54
دانيلو.. إصابة بالغة
الرياضة
دانيلو.. إصابة بالغة
اليوم 19:38
ميلان يتعاقد مع فوفانا
الرياضة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
اليوم 19:35
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
الرياضة
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
اليوم 19:32
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
الرياضة
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©