الهلال والنصر.. «الرعب الخامس» عام 2024!



الرياض (د ب أ)



ضرب الهلال والنصر موعداً جديداً بينهما في «الديربي الكبير»، وذلك عندما يلتقيان، السبت، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، في نهائي كأس السوبر السعودي 2024.

وتخطى الهلال في نصف النهائي نظيره الأهلي، بعد مباراة مثيرة، حسمتها ركلات الترجيح، فيما تغلب النصر على التعاون بهدفين في نصف النهائي الثاني.

وتحمل المباراة المرتقبة الرقم 5 في سجل مواجهات الفريقين خلال العام الجاري، فيما تنتظرهما مباراة سادسة يوم 31 أكتوبر المقبل لحساب الجولة التاسعة من دوري للمحترفين لموسم 2024 - 2025.

والتقى الهلال والنصر في 4 مواجهات سابقة، خلال العام الجاري 2024، واللافت أنها لحساب 4 بطولات مختلفة، بينها 3 رسمية وواحدة ودية.

البداية كانت في 8 فبراير الماضي، عندما التقيا لحساب كأس موسم الرياض، حيث فاز الهلال 2 -1، وكرر الهلال تفوقه أمام النصر، محققاً الفوز في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 في 8 أبريل الماضي وبنتيجة 2 -1 بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتجدد الموعد بين الفريقين، وهذه المرة في 17 مايو الماضي لحساب الجولة 32 من الدوري السعودي حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة اللقاء.

وفي أكثر المواجهات إثارة بين الفريقين هذا العام، التقى الهلال مع النصر يوم 31 مايو الماضي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة الوقتين الأصلي والإضافي، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال، مانحة إياه اللقب الغالي.

ويأمل النصر في مواجهة السبت أن ينهي سلسلة تفوق الهلال أمامه في عام 2024، حيث لم يخسر الهلال أمام النصر خلال العام المذكور، محققاً انتصارين مقابل تعادلين.