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الرياضة

المطر يوقف مباراة ألكاراس ومونفيس

المطر يوقف مباراة ألكاراس ومونفيس
16 أغسطس 2024 09:54

 
سينسيناتي (أ ف ب)

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حال المطر دون إكمال مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل ويمبلدون ورولان جاروس، والفرنسي جايل مونفيس، والنتيجة تشير إلى تقدم الأول 6-4 و6-6، في الدور الثاني من دورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة.
وكان ألكاراز المصنف الأول في الدورة، خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي سينسيناتي العام الماضي في مباراة مثيرة، وسقط أمامه أيضاً في نهائي مسابقة التنس في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
ويعود ألكاراز للمشاركة على الملاعب الصلبة للمرة الأولى، منذ تتويجه بدورة ميامي، علماً بأنه غاب عن دورة مونتريال بداعي التعب جراء مشاركته الأولمبية.
وتعتبر سيسنسيناتي محطة مهمة للاستعداد لبطولة فلاشينج ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، والتي تنطلق في 26 الحالي.

التنس
أميركا
سينسيناتي
كارلوس ألكاراز
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