مدرب مارسيليا يهدد جرينوود «كروياً» ويدافع عنه «إنسانياً»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



صرح الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني الجديد لأوليمبيك مارسيليا الفرنسي، بأن الإنجليزي الشاب ميسون جرينوود «22 عاماً»، المغضوب عليه في ناديه السابق مانشستر يونايتد، هو أول لاعب يطلب انضمامه لنادي الجنوب الفرنسي، باعتباره مدرباً جديداً للفريق.

وكان جرينوود عاد إلى «اليونايتد» هذا الصيف، بعد فترة إعارة مثمرة في خيتافي الإسباني الموسم الماضي، ولكن النادي الإنجليزي وضعه على قائمة الراحلين وغير المرغوب فيهم، لأنه لم يعد يدخل في خطط وحسابات الهولندي إريك تن هاج المدير الفني لـ «الشياطين الحمر»، في المدى الطويل.

وارتبط اسم جرينوود، قبل انتقاله إلى مارسيليا، بعدد غير قليل من الأندية الأوروبية، إلا أنه فضّل قبول تحدي مارسيليا، في ظل اهتمام دي زيربي بالحصول على خدماته وإعجابه به، بل إن المدير الفني ضغط من أجل توقيع جرينوود لمارسيليا، رغم اعتراض واحتجاج أعداد كبيرة من جماهير ملعب «الفيلودروم» معقل النادي الفرنسي.

وحكى ديزربي لصحيفة «ليكيب»، كيف أسهم بقوة في التعاقد مع اللاعب، قائلاً: جرينوود أول لاعب أستدعيه للعب لمارسيليا، وتحدثت إلى والده، وهو في سني تقريباً، وأبلغته بشروط النادي والتزاماته، وقلت له: مارسيليا هو مارسيليا، في إشارة إلى صيت هذا النادي الفرنسي على مستوى أوروبا كلها، منذ فترة طويلة، وأجابني والد جرينوود قائلاً: أعرف ذلك، وأتذكر أن مارسيليا دخل التاريخ، بوصفه أول نادٍ فرنسي يلعب نهائيين في بطولات الكؤوس الأوروبية، بل وأحرز دوري الأبطال الأوروبي «الشامبيونزليج» عام 1993.

غير أن دي زيربي رغم إعجابه الشديد بجرينوود، إلا أنه هدده وحذره، قائلاً: بمجرد أن يصبح اللاعب لاعباً في فريقي، فإنني لا أتهاون معه ولا أتسامح، وأكون أول من يوقفه عند حده إذا ما تجاوز، أو ارتكب خطأً، ولكن خارج إطار ملاعب كرة القدم، وفي الحياة العادية، أدافع عنه باستماتة وبكل ما أوتيت من قوة كما لوكان ابني.

وكانت بداية جرينوود في مارسيليا جيدة، حيث نجح في التعبير عن نفسه وإظهار جودته، خلال المباريات الودية استعداداً للموسم الجديد وسجل هدفين، ما أدى إلى اختلاف النظرة إليه من جانب بعض الجماهير والمعارضين لوجوده داخل مارسيليا، وها هو يستعد لخوض أول مباراة رسمية في الدوري الفرنسي «ليج آن» موسم 2024-2025، حيث يواجه مارسيليا فريق برست السبت.