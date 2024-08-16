«الليجا» يحتكر نصف الألقاب الأوروبية في «القرن 21»!



مراد المصري (أبوظبي)



جاء تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي، ليعزز من الإحصائية التي تكشف عن الهيمنة الإسبانية على المسابقات الأوروبية، بعدما حققت فرق «الليجا» 37 من أصل 75 لقباً قارياً متاحاً، خلال القرن الـ 21.

وبنظرة على سجل الألقاب الإجمالي، خلال هذه الفترة الزمنية على مدار 24 عاماً، فإن حصول أندية «الليجا» على 37 لقباً، قابله نيل بقية الدوريات الأربع ضمن قائمة الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، وهي الإنجليزي والإيطالي والألماني والفرنسي على 29 لقباً مجتمعة معاً، فيما ذهبت بقية الألقاب لدوريات مختلفة.

ومع فوز أندية «الليجا» بـ 37 لقباً، فإن أقرب دوري له يبتعد بفارق 21 لقباً، وهو الدوري الإنجليزي بـ 16 لقباً في هذا القرن، ثم فازت الأندية الإيطالية بسبعة ألقاب، وستة للأندية الألمانية، وثلاثة للأندية البرتغالية، وثلاثة للأندية الروسية، وواحد للأندية الأوكرانية، وواحد للأندية الهولندي، وواحد للأندية اليونانية.

واللافت أنه من بين نهائيات دوري أبطال أوروبا الـ 24 التي أقيمت في هذا القرن، كان هناك 11 فوزاً إسبانياً، بينما فاز الفرق الإسبانية بـ 12 من النهائيات الـ 24 للدوري الأوروبي، أو كأس الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن 18 من أصل 24 كأس سوبر أوروبي أقيمت في هذا القرن، شارك فيها فريق إسباني واحد على الأقل، مع 14 انتصاراً.

يضاف إلى ذلك، فرز أندية «الليجا» بآخر 19 نهائياً لها في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ضد منافسين أجانب، وهي سلسلة تمتد إلى أكثر من 20 عاماً منذ عام 2001.

وجاءت الألقاب الإسبانية الـ 37، من خلال ستة أندية مختلفة، وريال مدريد هو الأكثر تتويجاً بـ 13 لقباً، يليه إشبيلية «8»، برشلونة «7»، أتلتيكو مدريد «6»، فالنسيا «لقبين»، وفياريال «لقب واحد»، فيما وصلت ثلاثة أندية إسبانية أخرى إلى المباريات النهائيات للمسابقات الأوروبية في هذا الوقت أيضاً، وهي ديبورتيفو ألافيس، إسبانيول وأتلتيك بلباو.