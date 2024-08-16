الزعابي يشارك في «عالمية الدواثلون» بأستراليا



أبوظبي (الاتحاد)



يشارك سعود الزعابي لاعب منتخبنا، في بطولة العالم للدواثلون بمدينة تاونسفيل الأسترالية، حيث يتنافس مع أفضل النجوم على مستوى العالم.

وتقام منافسات الدواثلون من خلال الركض، وركوب الدراجات، والركض مجدداً، ويشرف عليها الاتحاد الدولي.

واختتم الزعابي استعداداته، بعد مراحل متدرجة من المشاركة، في المعسكرات التدريبية والبطولات الدولية في مواقع مختلفة، كما تابع اللاعب تحضيراته بإعداد آخر في تاونسفيل بأستراليا عقب وصوله.

يذكر أن الزعابي يملك سجلاً حافلاً بالنتائج الجيدة، في العديد من البطولات الدولية والقارية، بجانب حصوله على صدارة التصنيف العالمي للاتحاد الدولي، في منافسات «الدواثلون»، في مايو الماضي بمجموع 842.94 نقطة.