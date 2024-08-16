إسماعيل أحمد: هدفي تطوير مستوى «الظاهرة»

أبوظبي (الاتحاد)



أكد إسماعيل أحمد، مدرب فريق الظاهرة، المنافس في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أن هدفه هو تطوير الأداء، وتأسيس عقلية قتالية للفريق، من أجل إثبات قدرته، على أن يكون جزءاً من الفرق المنافسة على بطاقتي التأهل إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، مؤكداً أنه لا يشعر بأي رهبة للمنصب الجديد، بعد مشواره مدرباً رديف فريق العين.

وقال: «أهدافنا واضحة في الموسم الجديد، يجب أن نطور من أدائنا، وأن نؤسس عقلية قوية للفريق، حتى يكون منافساً على الصعود أولاً، أو على أقل تقدير أثبات وجوده في دوري الدرجة الأولى».

وأضاف: «بالنسبة لي أسعى لأن انقل للاعبي فريق كل خبراتي التي اكتسبتها خلال مشواري لاعباً كرة قدم وما استفاده من المدربين الذين كنت لاعباً تحت قيادتهم، وأن يكون فريقي بنفس العقلية التي كنت أخوض بها المباراة، والمتمثلة في الروح القتالية والتضامن مع بقية عناصر الفريق».

وقال: «لدي حالياً أدوار مهمة هي الوقوف بجوار اللاعبين، لأننا نمثل أسرة واحدة، ونشترك في الأهداف، وهي حصد النتائج الإيجابية، بالنسبة لي سأكون قريبا ً من جميع العناصر في القائمة، وأرغب من اللاعبين أن يشعروا بالمسؤولية، وأعمل بإخلاص في هذه المهمة التي لم أتزدد على الإطلاق في الموافقة عليها».

وأكد إسماعيل أحمد أنه لا يشعر بالرهبة، وقال: «لست متخوفاً، حينما تقوم بعمل أن تحبه من قلبك، وهذا يمنحك القدرة على أن تشعر بالاستمتاع وأن تقوم به، بالنسبة لي سأعمل على تحسين الجوانب الإيجابية في الفريق، وأنا على ثقة بأن الإدارة لن تألوا جهداً في تقديم الدعم والمساندة لنا».

وحول تحضيرات الفريق، استعداداً للموسم الذي ينطلق الشهر المقبل، قال المدرب الوطني إن التحضيرات انطلقت الأسبوع الماضي، وأن الفريق ظل يؤدي تدريبات منتظمة بصورة يومية، ويخوض عدداً من التجارب الودية، وأن الفريق سيكتفي بإقامة معسكر داخلي قبل انطلاقة الموسم.