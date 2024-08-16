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الرياضة

«أبوظبي للزوارق» يدافع عن صدارة «الفورمولا-2»

«أبوظبي للزوارق» يدافع عن صدارة «الفورمولا-2»
16 أغسطس 2024 13:30

 

كلابيديا (الاتحاد)

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تنطلق يوم السبت منافسات السباق الرئيس، للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة في مدينة كلابيديا في ليتوانيا، بمشاركة 18 زورقاً يتقدمها فريق أبوظبي حامل لقب البطولة، بمشاركة نجومه راشد القمزي قائد زورق «أبوظبي 1»، ومنصور المنصوري قائد زورق «أبوظبي 36»، وأيضاً بالحضور القوي لنخبة من أفضل المتسابقين في المنافسة.
ويدخل راشد القمزي بصدارة مستحقة، حيث يتصدر الترتيب العام حاليا بـ25 نقطة ويلاحقه أقرب منافسيه الليتواني إدرجاس ريابكو صاحب الأرض والجمهور برصيد 24 في المركز الثاني في الترتيب العام، ويحاول القمزي الابتعاد أكثر بالصدارة مع نهاية السباق الرئيسي، والتقدم في جدول الترتيب العام.
ويعد راشد القمزي حالياً صاحب الأرقام الأفضل بين المشاركين كافة، حيث يملك 4 ألقاب في مشاركاته ضمن المنافسة، آخرها الموسم الماضي، في حين يطمح منصور المنصوري إلى التقدم بدرجة أكبر في الترتيب العام، حيث يحل في المركز الرابع، وله 15 نقطة.
وشهدت الجولة الماضية من البطولة، والتي أقيمت في النرويج، حصد الفريق للمركزين الأول والثاني في السباق، وبالتالي عوض البداية غير الجيدة في الجولة الأولى من البطولة، والتي أقيمت في مدينة برنديسي في إيطاليا.
من جهته، كشف راشد القمزي نجم الفريق عن الاستعداد الكبير لخوض التحدي في هذه الجولة، ومتابعة تقديم عروضه القوية على زورق «أبوظبي 1».
وقال: مستعد لكي أقدم أفضل ما لدي في المنافسة، ومحاولة الوصول للمراكز الأولى، وأتسلح بالمعنويات الكبيرة بعد الفوز في الجولة الماضية، والعودة مرة أخرى إلى صدارة الترتيب العام.
وأضاف: سبق وأن شاركت في ليتوانيا أكثر من مرة، وحققت المراكز المتقدمة، أبرزها الحصول على المركز الأول للمرة الأولى في جولة كوناس في موسم 2017، ومتفائل بذلك في هذه الجولة.

الإمارات
أبوظبي
زوارق أبوظبي
ليتوانيا
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