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الرياضة

مبابي يستهدف أرقام رونالدو مع «الريال»

مبابي يستهدف أرقام رونالدو مع «الريال»
16 أغسطس 2024 14:11

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنجازاً كبيراً، بإحراز 50 هدفاً في الموسم الواحد، في آخر 6 مواسم، لعبها في ريال مدريد من 2010 إلى 2016، بينما كان رقمه القياسي الشخصي في الموسم الواحد، هو 61 هدفاً، وحققه موسم 2014-2015.
ولم يحدث أن نجح أحد نجوم ريال مدريد الحاليين أو السابقين أن حقق هذا الرقم «61 هدفاً»، أو حتى مجرد الاقتراب منه.
وبوصول الشاب الفرنسي كيليان مبابي «25عاماً» هذا الصيف إلى مدريد، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بمقدور«فتى بوندي المدلل» أن يحقق أرقام مثله الأعلى وقدوته رونالدو مع «الميرنجي»؟، وأن يكون أول لاعب بعد «الدون» يصل إلى رقم 50 هدفاً في الموسم؟.
وجاءت الإجابة عن لسان فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، وأيضاً الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني، إذ أجمعوا على أن بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، قادر على أن يحقق ذلك، خلال وجوده في «السانتياجو برنابيو»، وهو الذي افتتح «عداد أهدافه» خلال مباراة السوبر الأوروبي أمام أتلانتا الإيطالي، والتي انتهت بفوز «الريال» 2-صفر، وإحراز أول بطولة له هذا الموسم.
وعندما سألت شبكة «موفي ستار» مبابي، عما إذا كان بمقدوره أن يسجل «50 هدفاً، خلال أول موسم له مع «الريال»، قال: «نحن في ريال مدريد، وطموحاتنا ليس لها حدود، وإذا كان السؤال عن القدرة على تحقيق ذلك، إذاً، أقول سوف أفعلها ولكن الشيء الأهم بالنسبة لي هو الفوز بالمباريات والبطولات والتحسن والتطور على مستوى الفريق، لأننا عندما نفوز، يتحقق ذلك لكوننا فريقاً وليس بمجهود لاعب واحد.
وأضاف مبابي هداف كأس العالم الأخيرة 2022: «عشت بدايات حلم مع حاملي لقب الدوري الإسباني، وكانت سهرة رائعة، وانتظرت هذه اللحظة من فترة طويلة، وهي أن ألعب بقميص الريال من أجل هذه الجماهير، إنها هدية بالنسبة لي، كما أننا فزنا بلقب، وهذا أمر مهم، ونعرف جيداً أننا يجب أن نفوز دائماً هنا، وأنا سعيد جداً بذلك.
وكان رونالدو سجل 450 هدفاً في 438 مباراة مع الريال، ليصبح الهداف التاريخي لـ«الميرنجي»، بينما لم يقترب مبابي من هذا الرقم، حيث إنه سجل 256 هدفاً مع ناديه السابق باريس سان جيرمان على امتداد 7سنوات، أما رقمه القياسي في موسم واحد، فهو 44 هدفاً في مختلف المسابقات التي شارك فيها الموسم الماضي.

ريال مدريد
كيليان مبابي
كريستيانو رونالدو
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