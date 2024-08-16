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الرياضة

أندريش يجدد عقده مع ليفركوزن

أندريش يجدد عقده مع ليفركوزن
16 أغسطس 2024 14:16

 
برلين (أ ف ب)

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أعلن باير ليفركوزن بطل ثنائية الدوري الألماني والكأس لكرة القدم، تمديد عقد لاعب الوسط الدولي روبرت أندريش لمدة عامين حتى عام 2028.
انتقل أندريش (29 عاماً) إلى النادي، قادماً من أونيون برلين عام 2021، ودافع عن ألوانه حتى الآن في 118 مباراة، وسجل 16 هدفاً.
خاض أول مباراة دولية له مع ألمانيا في نوفمبر 2023 في سن متأخرة، ولعب 10 مباريات مع المنتخب الوطني حتى الآن، بينها جميع مبارياته في كأس أوروبا 2024 التي استضافتها بلاده.
وبات ليفركوزن أول فريق في تاريخ كرة القدم الألمانية لا يتعرض لأي هزيمة طوال الموسم في طريقه إلى إحراز باكورة ألقابه في تاريخه الموسم الماضي، وأضاف إليه كأس ألمانيا.
واعتبر أندريش في بيان له أن ليفركوزن هو «العنوان الصحيح تماماً».
وأضاف، «أعيش الفترة الأكثر نجاحاً في مسيرتي، وأشعر أن تعطش الفريق لا يزال كبيراً حتى بعد هذا الموسم المميز».
ووصف المدير الرياضي لليفركوزن ياسمون رولفس، أندريش بأنه «الركيزة الأساسية» للنادي، وأشاد «بأدائه المتميز على الصعيد الدولي».
ويستهل ليفركوزن موسمه في الكأس السوبر الألماني السبت بمواجهة شتوتجارت وصيفه في الدوري الموسم الماضي.

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