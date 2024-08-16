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الرياضة

بوسطن سلتيكس ونيويورك نيكس يفتتحان «سلة أميركا»

بوسطن سلتيكس ونيويورك نيكس يفتتحان «سلة أميركا»
16 أغسطس 2024 14:19


نيويورك (أ ف ب)

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يُفتتح موسم دوري كرة السلة الأميركي «أن بي أيه» في 22 أكتوبر المقبل بمواجهة بين حامل اللقب بوسطن سلتيكس ونيويورك نيكس، فيما يستضيف لوس أنجلوس ليكرز بقيادة الملك ليبرون جيمس مينيسوتا تمبروولفز، وفقاً لجدول كشفت عنه رابطة الدوري الأميركي الخميس.
وتُعتبر المواجهتان إشارة بداية الموسم المنتظم بنسخته الـ79، والذي ينتهي في 13 أبريل 2025.
وينطلق الـ«بلاي أوف» في 19 أبريل 2025، مباشرة، بعد نهاية مباريات الملحق الفاصل «بلاي إن» (من 15 حتى 18 أبريل)، على أن تبدأ السلسلة النهائية في الخامس من يونيو.
ويستضيف فيلادلفيا سفنتي سيكسرز بقيادة النجمين جويل إمبيد وبول جورج نظيره ميلووكي باكس بقيادة نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، في واحدة من مباريات القمة في الجولة الثانية في 23 أكتوبر، فيما يخوض لوس أنجلوس كليبرز مباراته الأولى،تاريخياً، على ملعبه الجديد «أنتويت دوم» أمام فينيكس صنز بقيادة النجم كيفن دورانت.
ويستقبل بطل المنطقة الغربية دالاس مافريكس بحضور لاعبه الجديد كلاي طومسون في 24 أكتوبر سان أنتوينو سبيرز بقيادة الفرنسي فيكتور ويمبانياما، والمُدعّم بصانع الألعاب النجم كريس بول الذي يخوض موسمه الـ20 في «أن بي أيه».
وتُلعب خمس مباريات في يوم عيد الميلاد: سان أنتونيو في نيويورك، مينيسوتا في دالاس، ليكرز في جولدن ستايت، فيلادلفيا في بوسطن ودنفر في فينيكس.
ولم تُبرمج أي مباراة في الخامس من نوفمبر، وهو يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك لتحفيز الجمهور على الإدلاء بأصواتهم.
ويخوض كل فريق 82 مباراة في الموسم المنتظم، يُحدد بعضها بناءً على كأس «أن بي أيه» وهي البطولة التي تبدأ في 12 نوفمبر، وتُختتم في ديسمبر في لاس فيجاس.
وتُقام مباراة كل النجوم التقليدية (أول ستار) في 16 فبراير على ملعب «تشايز سنتر» في سان فرانسيسكو.

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