باو لوبيز يعود إلى جيرونا



مرسيليا (أ ف ب)



التحق الحارس الإسباني باو لوبيز بفريق جيرونا، على سبيل الإعارة، قادماً من مرسيليا الفرنسي، حيث حجز مكانه بين الخشبات الثلاث أساسياً لثلاثة مواسم، وفقاً لما أعلن نادي الجنوب الفرنسي.

وقال مرسيليا في بيان له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «حظاً سعيداً باو لوبيز»، مشيراً إلى خوض الحارس 127 مباراة مدافعاً فيها عن مرماه، كاسبا الرهان أمام الحارس الأسطوري للفريق ستيف مانداندا الذي لازم مقاعد البدلاء مع انضمام لوبيز.

ويعود الحارس البالغ من العمر 29 عاماً إلى جذوره في جيرونا، حيث بدأ شاباً قبل الالتحاق بإسبانيول.

وتتاح أمامه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكاتالوني مفاجأة الموسم الماضي بحلوله ثالثاً في «الليجا».

من ناحيته، عوّض مرسيليا رحيل لوبيس بالتعاقد مع حارس المرمى الهولندي جيفري دي لانجي والدولي الأرجنتيني خيرونيمو رولي (4 مباريات دولية) في 8 و11 أغسطس توالياً. الأخير سيكون أساسياً في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المحلي السبت أمام بريست.