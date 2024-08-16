السبت 17 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

باو لوبيز يعود إلى جيرونا

باو لوبيز يعود إلى جيرونا
16 أغسطس 2024 14:38

 
مرسيليا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
راموس يغيب عن سان جرمان 3 أشهر
«طريد» سان جيرمان يعاوده الحنين إلى ناديه الأول


التحق الحارس الإسباني باو لوبيز بفريق جيرونا، على سبيل الإعارة، قادماً من مرسيليا الفرنسي، حيث حجز مكانه بين الخشبات الثلاث أساسياً لثلاثة مواسم، وفقاً لما أعلن نادي الجنوب الفرنسي.
وقال مرسيليا في بيان له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقاً) «حظاً سعيداً باو لوبيز»، مشيراً إلى خوض الحارس 127 مباراة مدافعاً فيها عن مرماه، كاسبا الرهان أمام الحارس الأسطوري للفريق ستيف مانداندا الذي لازم مقاعد البدلاء مع انضمام لوبيز.
ويعود الحارس البالغ من العمر 29 عاماً إلى جذوره في جيرونا، حيث بدأ شاباً قبل الالتحاق بإسبانيول.
وتتاح أمامه فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا مع الفريق الكاتالوني مفاجأة الموسم الماضي بحلوله ثالثاً في «الليجا».
من ناحيته، عوّض مرسيليا رحيل لوبيس بالتعاقد مع حارس المرمى الهولندي جيفري دي لانجي والدولي الأرجنتيني خيرونيمو رولي (4 مباريات دولية) في 8 و11 أغسطس توالياً. الأخير سيكون أساسياً في افتتاح مباريات الفريق بالدوري المحلي السبت أمام بريست.

 

الدوري الإسباني
جيرونا
الدوري الفرنسي
مارسيليا
آخر الأخبار
لايبزج.. «رباعية سهلة»
الرياضة
لايبزج.. «رباعية سهلة»
اليوم 19:54
دانيلو.. إصابة بالغة
الرياضة
دانيلو.. إصابة بالغة
اليوم 19:38
ميلان يتعاقد مع فوفانا
الرياضة
ميلان يتعاقد مع فوفانا
اليوم 19:35
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
الرياضة
جيمس ميلنر.. «الموسم 23» في «البريميرليج»
اليوم 19:32
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
الرياضة
كونتي: نابولي يعيش فترة «إعادة البناء»
اليوم 19:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©