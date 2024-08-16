الكشف عن الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة



كوالالمبور (د ب أ)



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن الكأس الأيقونية الجديدة، لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويأتي الإعلان عن كأس البطولة الأكثر شهرة في مسابقات الأندية للرجال التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى العالم، في تعبير عن أحدث إنجاز في بطولات الأندية الآسيوية.

وتم عرض الكأس الجديدة لدوري أبطال آسيا للنخبة، خلال حفل سحب قرعة مرحلة الدوري للموسم الافتتاحي 2024-2025 في فندق إنتركونتيننتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، من قبل رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تران كووك توان.

وأوضح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أنه جرى دمج عناصر من النسيج الثقافي الغني للقارة بأناقة في شكل المزهرية الكلاسيكي، مع وجود زهرة اللوتس في قلبها - رمز قوي للنمو والقوة والمرونة التي تزدهر في جميع أنحاء قارة آسيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أنها تعتبر كأس جديدة أيقونية تعكس هيبة دوري أبطال آسيا للنخبة، إحدى أفضل البطولات القارية للأندية في كرة القدم العالمية.

وتم تصنيع القطعة التي يبلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً يدوياً على يد صانعي الكؤوس المشهورين عالمياً، شركة توماس لايت، حيث يحمل صانعو الذهب والفضة الفاخرون ومقرهم لندن ترخيصاً ملكياً، وهم مسؤولون عن صناعة العديد من الجوائز المرموقة في العالم في الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كأس آسيا للرجال وكأس آسيا للسيدات.

وتتمتع كأس دوري أبطال آسيا للنخبة بشكل ملحوظ، برابط بصري مماثل مع نظيرتها كأس دوري أبطال آسيا 2، مما يؤكد طبيعتهما المترابطة؛ كلاهما أيضاً جزء من عائلة أكبر من الكؤوس لمسابقات الأندية الآسيوية المجددة، والتي تضم أيضاً دوري أبطال آسيا للسيدات ودوري التحدي الآسيوي، حيث يتميز كل منهما بظلال بارزة.

وتم نقش اسم البطولة بشكل مميز حول حافة كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، مما يعزز تصميمها المتطور والحديث، بينما سيتم نقش أسماء الأندية البطلة على القاعدة المربعة الكبيرة المنحنية المغلقة.

من المتوقع أن يرفع دوري أبطال آسيا للنخبة سقف المنافسة بكرة القدم الآسيوية إلى مستويات أعلى في السنوات القادمة، حيث سيكون صاحب اللقب من بين 24 فريقاً شاركت في قرعة مرحلة الدوري.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في موسم 2024-2025 إلى دوريين اثنين، يضم كل منهما 12 فريقا عبر منطقتي الغرب والشرق، حيث يلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته على شكل أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه، خلال الفترة من 16 سبتمبر 2024 إلى 12 فبراير 2025.

وتتأهل الأندية الثمانية الأولى من كل دوري إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته من مباراتي ذهاب وإياب، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 12 مارس 2025، على أن تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع، حيث تقام جميع المباريات، اعتباراً من الدور ربع النهائي فصاعداً في السعودية بين 25 أبريل إلى 4 مايو 2025.

من المتوقع أن يتابع أكثر من مليار مشجع المواجهات المثيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تشهد دعم الأندية بزيادات كبيرة في المخصصات المالية، حيث تحصل الأندية في مرحلة الدوري على ما لا يقل عن 800 ألف دولار، بينما يحصل الفائز بلقب البطولة على 12 مليون دولار على الأقل.